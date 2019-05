Il brand svedese ha annunciato la nuova design collabration con lo stilista della haute couture!

I primi indizi erano stati avvistati nel pomeriggio: una nuova immagine di profilo coordinata, un cuore nero su fondo rosa e poi un messaggio, "Fall in love with romance all over again", "Tornate a innamorarmi del romanticismo".

E siamo sicuri ci innamoreremo perdutamente della prossima design collaboration tra H&M e Giambattista Valli e "l'assaggio" che abbiamo avuto nel video teaser lanciato su Instagram ci sta già facendo sognare!

A presentare la "co-lab" Giambattista Valli x H&M è lo stesso designer, romano di nascita ma parigino d'adozione, che racconta la sua idea di moda, anzi di haute couture, fatta di materiali preziosi, sperimentazione e sogno.





E ci è bastato vedere quei pochi secondi in cui campaiono alcune sue creazioni per sentirci già in fibrillazione: pizzo e metri di tulle, cristalli e un colore su tutti, il rosa, la nuance per antonomasia del romanticismo.

Inoltre la collaborazione tra Valli e il H&M sarà l'occasione per il couturier di cimentarsi per al prima volta con una collezione menswear.

Avremo già una preview della collezione questa sera: sul red carpet degliamfAR a Cannes, infatti, Kendall Jenner,Chiara Ferragni, Bianca Brandolini, Chris Lee, H.E.R. e Ross Lynch indosseranno alcuni pezzi della Giambattista Valli x H&M.

Noi dovremo attendere ancora un po' per poter mettere le mani sulla collezione, il lancio è previsto per il 7 novembre... Segnate in agenda!