In vista dell'autunno, vi proponiamo un capo intramontabile: la biker jacket

Nella vita di una shopaholic spesso si arriva di fronte a scelte di stile davvero complicate: Fashion o timeless? All’ultimo grido o passe-partout?

La risposta più saggia, soprattutto se avete superato i 25, è - ahimè - sempre la stessa: optare per un capo classico comodo e versatile.

Ma perché scegliere se possiamo avere tutto? Ci sono must have che uniscono entrambi questi aspetti!

Prendete ad esempio la biker jacket, la giacca in pelle regina incontrastata delle famose mezze stagioni: rimane un pezzo classico ma sempre modaiolo e di grande effetto.





(Credits: Understaded Leather)

Il "chiodo" è iconico e strong in nero e divertente e fashion se colorato.

Il consiglio prima di acquistarlo? Che sia in vera pelle o eco, mettete la qualità al primo posto perché la biker jacket è un investimento su cui puntare per questo autunno e non solo, fidatevi!







(Credits: Sezanne)

Vi proponiamo una selezione di biker jacket in varie tonalità, il capo che dovete assolutamente avere nel vostro armadio #RIGHTNOW.

La biker jacket in argento di Manhoki è fatta per farsi notare. (Credits: Manhoki)





Il re dello street style Off White propone una classica biker in nero con scritta sulla manica.(Credits: Harvey Nichols)





Il chiodo di Mango è in ecopelle, fiammante! (Credits: Mango)





Pennyblack. Color carta da zucchero. What else? (Credits: Pennyblack)





Il chiodo di Topshop è in ecopelle ricoperto da frange Swarovski. Elvis dove sei? (Credits: Selfridges)





Il pitonato è la "hit" di stagione. Poteva mancare sulla biker jacket di Zara? (Credits: Zara)





Il contrasto del color cipria con il modello strong della giacca ci fa dire YAS! (Credits: YAS)





Un must dell'autunno in versione "icon" di Acne Studios. (Credits: Acne Studios)





Effetto patent leather per la biker di & Other Stories. (Credits: &OtherStories)