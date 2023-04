Le giacche trapuntate sono il "peso" giusto in questo periodo dell'anno e oltretutto sono bellissime: ecco una mini selezione delle nostre preferite



Ci è bastata qualche giornata di sole con temperature sopra le medie stagionali ed eccoci già lì pronte a dire "bye bye" a cappotti e capi pesanti e a tirar fuori dall'armadio gli abitini più leggeri ipotizzando un, graditissimo, anticipo d'estate. E invece no, è tornato il freddo!

Ma una nota positiva c'è, eccome se c'è! Sì perchè questo significa che possiamo sfoggiare ancora per un po' le giacche da mezza stagione, quei modelli che, per colpa di questi passaggi di stagione sempre più repentini, non riusciamo mai a sfruttare come vorremmo. Trench, giacche di pelle, blazer, giubbotti in denim e naturalmente anche loro...le nostre adorate quilted jacket.

Eh già, parliamo proprio delle mitiche giacche trapuntate, per noi il "peso ideale" in questa fase di passaggio e in questi giorni dal clima un po' "pazzerello", in cui lo sbalzo termico tra le prime ore del mattino e il pomeriggio è davvero sfidante. Pratiche, comode, versatili e soprattutto - lasciatecelo dire - bellissime! In particolar modo le varianti che abbiamo scovato per voi e che vi mostriamo subito qui sotto.

Dalle classiche e sempre iconiche proposte da Barbour e da Burberry, in perfetto stile "campagna inglese", a quella di Lazzari giocata sulle tinte pastello più golose oppure quella a fiori di J. Crew per dare un tocco girlish irresistibile a tutti i vostri look primaverili. Rifatevi gli occhi!

La giacca trapuntata di LAZZARI

La giacca trapuntata di GANNI

La giacca trapuntata di ZARA

La giacca trapuntata di BARBOUR

La giacca trapuntata di H&M

La giacca trapuntata di WEEKDAY

La giacca trapuntata di ROUJE

La giacca trapuntata di J. CREW

La giacca trapuntata di BENETTON

La giacca trapuntata di BURBERRY

La giacca trapuntata di COS

La giacca trapuntata di MARELLA

La giacca trapuntata di & OTHER STORIES

La giacca trapuntata di OTTOD'AME

