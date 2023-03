Affrontare il passaggio alla primavera non è mai stato così facile: le giacche da mezza stagione sono tornate e sono al vostro servizio

Dicono che le mezze stagioni non esistono più, ma la voglia di sentire il sole più caldo e il profumo dei fiori ci rende desiderose di segnare il passaggio alla bella stagione con i migliori alleati di stile, che di certo non mancano. Ormai sono moltissimi i brand che includono nelle collezioni capi più leggeri, quelli che chiamiamo appunto da mid season: tra questi non possono mancare le giacche che da sempre, rappresentano il must have per la Primavera.

Indispensabili per il nostro guardaroba per affrontare quelle giornate in cui non fa freddo ma nemmeno caldo, le giacche primaverili sono le grandi protagoniste in grado di dare una svolta glamour ai vostri look.

Per la stagione sono declinate in versioni in denim, monopetto, a tinta unita e dai colori accesi e vibranti. La novità è un design essenziale ma bold con applicazioni e bottoni gioiello. Questo rende le giacche il capo perfetto, un passe-partout per completare i vostri outfit primaverili, specialmente da giorno, e in grado di accontentare davvero tutti.

La Spring 2023 dunque non lascia margine di dubbio: le giacche primaverili sono i modelli da aggiungere alla vostra wishlist! Per aiutarvi nella scelta del modello più adatto a voi, vi lasciamo una preview delle new collections con le proposte da non lasciarvi scappare per la Primavera 2023.

