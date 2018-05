La Festa della Mamma si avvicina: ecco le idee fashion perfette per l'occasione

Domenica 13 Maggio si celebra la Festa della Mamma!

Ora, lo sappiamo bene che le mamme andrebbero festeggiate tutti i giorni. Così come ci è chiaro che non basterebbero tutti i regali del mondo per ringraziarle a dovere.

Ma dato che certe tradizioni ci piacciono un sacco (e che presentarci quel giorno senza nemmeno un pensiero non sarebbe affatto carino!), abbiamo vagliato le idee moda più belle in circolazione.

Dal trench smanicato dall'allure super chic, alle sneakers con raffinati ricami in pizzo.

Dal pullover in cashmere personalizzabile con scritte e iniziali, alla borsa in pelle per un tocco ladylike.

Senza dimenticare, naturalmente, i gioielli e i bijoux più teneri e luccicanti: con cuoricini, farfalle e dichiarazioni d'amore incondizionato, a voi la scelta.

Festa della Mamma 2018: le idee regalo più belle MANGO Trench senza maniche con cintura in vita.

Credits: shop.mango.com

ALVIERO MARTINI 1ᴬ CLASSE Tracollina Lily Bag con inserto in pelle.

Credits: alvieromartini.it

MALONE SOULIERS Slingback in raffia con elastico a righe.

Credits: malonesouliers.com



PANDORA Gioielli in argento sterling 925 della collezione Fiocco Luminoso.

Credits: it.pandora.net

DODO Bracciale con charm in oro rosa e rubino.

Credits: dodo.it





FRETTE Dal 2 al 27 Maggio in tutte le Boutique Frette potrete scegliere il vostro prodotto preferito e personalizzarlo gratuitamente.

Credits: eu.frette.com



MATTIOLI Collana con bocca smaltata.

Credits: mattioligioielli.it

G-SPECTACLES Occhiali da sole con montatura tortoise.

Credits: g-spectacles.com

FALCONERI Continua il progetto di personalizzazione FALCONERIUNIQUE che permette di customizzare i capi dell’iconica linea Cashmere Ultralight.

Credits: it.falconeri.com



ROSEFIELD WATCHES Gift box con orlogio in pelle cipria e bracciale gold.

Credits: rosefieldwatches.com

GUESS JEWELLERY Bracciale della capsule collection Tropical Dream.

Credits: guess.eu

MARCO BICEGO Orecchini pendenti con pietre.

Credits: marcobicego.com





MARELLA Pantaloni cropped con le pinces.

Credits: it.marella.com

MORELLATO Anello in argento PVD rose gold con dettaglio color corallo e ring di zirconi bianchi.

Credits: morellato.com





PLV MILANO Collana con pietra della collezione Galattica.

Credits: plvmilanoshop.com



PUGNALE EYEWEAR Occhiali da sole con montatura oversize.

Credits: pugnaleeyewear.com

RONCATO Trolley personalizzabile.

Credits: roncato.com

TAGLIATORE Blazer monopetto con maxi tasche.

Credits: tagliatore.com



SAMSONITE Borsa da viaggio a fiori.

Credits: samsonite.it

RUCOLINE Sneakers di pelle con ricami in pizzo.

Credits: rucoline.com

RUE DES MILLE Girocollo con chiave di strass.

Credits: ruedesmille.it



S'AGAPO Bracciale con charms.

Credits: sagapo.it

THE DOTS Bauletto in pelle con dettagli dorati.

Credits: thedotsbag.com

STROILI Orecchini della collezione Halley.

Credits: stroilioro.com



