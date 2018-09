Giacche impermeabili, capi in pelle, gonne plissé e ricami preziosi: ecco cosa aspettarsi dalla sfilata Fendi a Milano



Riuscire a vestire una donna nei diversi momenti quotidiani senza un minimo cedimento di stile non è certo un'impresa semplice. Non se ti chiami Karl Lagerfeld, evidentemente, come dimostra l'ultima sfilata Fendi vista a Milano sulle passerelle della Primavera/Estate 2019.

Casual ma al tempo stesso chic, elegante ma funzionale, romantica ma decisa: la nuova collezione si presta a questi e a molti altri aggettivi.

La Spring / Summer 2019 della maison è un concentrato di particolari diversi in grado di combinarsi tra loro con perfetta coerenza, per accompagnarci dal mattino alla sera. Dallo sport all'ufficio, dal tempo libero alle occasioni speciali.

Ecco cosa ricorderemo di questo show:





Protagonista la pelle su gonne, abiti e cappotti dal taglio sartoriale.

Proprio come il trench pastello indossato in passerella da Kaia Gerber: maxi tasche, bottoni automatici e inserti in rete donano un tocco più grintoso all'insieme.





Ve li ricordate i "ciclisti"? Sì sì, parliamo proprio dei pantaloni da bici che spopolavano negli anni 80. E che tornano a conquistarci in un contesto urbano decisamente più sofisticato e glam. Forse non per tutte ma sentiamo già profumo di "tormentone".









Grande spazio anche alle giacche impermeabili, trasparenti o in versione monogram, ma sempre con profili e tasche in pelle cuoio.

Si mixano con gonne midi plissé per un contrasto davvero speciale.





La sera si veste di fantasie jacquard con dettagli a tinte fluo: come la cintura strizzata in vita su tutti i look per esaltarne al massimo la femminilità.

Perchè poi accontentarsi di una sola borsa quando se ne possono sfoggiare due alla volta?









Sul finale la passerella si anima di abiti in tulle, muniti di romanticissimi ricami floreali e trasparenze dalla sensualità delicata.





Dulcis in fundo: nel front row, tra i tanti ospiti famosi presenti, anche i Ferragnez freschi freschi di nozze. Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto per l'occasione due look monogram dall'allure sporty.