Pronte per un po' di shopping? Ecco i pezzi must have del mese.

Tra l'incentivo del periodo dei saldi e la necessità di acquistare gli ultimi capi prima delle vacanze, Luglio è senz'altro un ottimo mese per fare acquisti.

Se siete alla ricerca d'ispirazione per uno shopping mirato, non temete: abbiamo selezionato alcuni pezzi must have della bella stagione a cui non saprete dire di no.

Dai costumi e gli abitini freschi da mettere subito nella valigia per il mare, agli indispensabili per un look favoloso anche in città.

Qualche esempio? Il vestito a quadretti Vichy, la romantica gonna midi a fiori, la shopper stilosa e i sandaletti gioiello da sfoggiare all day long.

Lasciatevi tentare!













I capi e gli accessori da acquistare a Luglio Abito Vichy BENETTON.

Credits: it.benetton.com

Costume a righe ALBERTA FERRETTI.

Credits: albertaferretti.com

Shorts denim ASOS.

Credits: asos.com



Puma Bow per AW LAB.

Credits: aw-lab.com

Anelli Jolly ATELIER VM.

Credits: ateliervm.com

Bluse a fantasia CARLOTTA CANEPA.

Courtesy of Press Office



Crop top CLAUDIE PIERLOT.

Credits: claudiepierlot.com

Costume intero CALZEDONIA.

Credits: it.calzedonia.com

Longdress a fiori DONDUP.

Credits: dondup.com



Zainetto INVICTA X THE BLONDE SALAD.

Credits: theblondesalad.com

T-shirt LA MILANESE IMBELLITA PER SILVIAN HEACH.

Credits: silvianheach.com

Chemisier MANTU.

Credits: mantu.it



Collier MARCO BICEGO.

Credits: marcobicego.com

Shopper PARFOIS

Credits: parfois.com

Pantaloni a righe ROBERTA BIAGI.

Credits: robertabiagi.com



Sandali con frange GIOSEPPO.

Credits: gioseppo.com

Bikini tropical TEZENIS.

Credits: it.tezenis.com

Gonna a fiori VICARIO 5.

Credits: vicario5.it





Orologio ROSEFIELD.

Credits: rosefieldwatches.com

Borsa Duo Grand Tour ZANELLATO.

Credits: zanellato.com

