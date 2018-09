Allacciate le cinture di sicurezza! La sfilata Primavera Estate 2019 di Emporio Armani sta per decollare...

Durante Milano Fashion Week accadono cose incredibili. Ad esempio, quando credi di andare a una sfilata di moda...e "capiti" in un aeroporto, e per giunta ad un concerto!

E quello che è successo ieri agli oltre 2300 invitati al fashion show di Emporio Armani.

Re Giorgio li ha convocati per l'occasione all'hangar di Linate, aperto per la prima volta a un evento di moda.

E già solo questo basterebbe per l'effetto "WOW".





Dopo il check-in e i consueti controlli di sicurezza, la sfilata è pronta a decollare!

Sulla passerella modelle e modelli presentano la Primavera Estate 2019: una collezione che racconta il nuovo "corso" della linea più giovane e dinamica di Armani.

E lo fa attraverso i codici estetici più iconici della maison.

Come la scelta di giocare, a livello cromatico, su tinte basic e passe-partout come il grigio, il blu e il bianco, e vivacizzarle con tocchi fluo inaspettati.

Protagonista anche il denim in total look.





Le linee fluide e i tessuti tecnici strizzano l'occhio al mondo sporty, ma senza dimenticare di "brillare" con inserti di paillettes e dettagli glamour.





Non mancano proposte più raffinate come le jumpsuit in chiffon impalpabile dalle nuance pastello, perfette per le occasioni speciali.

E per indossarle anche di giorno basta sdrammatizzarle con le sneakers. Semplice, no?

A salire sulla passerella a fine sfilata e esibirsi in uno spettacolo live che ha lasciato tutti a bocca aperta, lui: Robbie Williams!

Il cantante inglese ha cantato alcuni brani come "Let me enternain you", "Moonsoon", "Freedom" del collega e amico George Micheal, e ha persino regalato al pubblico un duetto emozionante con il padre Peter.

Con tanto di immancabile bacio a una fortunatissima (e invidiatissima!) fan.

Insomma: vi serve altro per definirlo LO show di questa fashion week?