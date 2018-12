Se indossare un solo capo in jeans non vi basta, seguite i nostri consigli su come “stratificare” il denim in un unico abbinamento!

Mai indossare la minigonna se si ha la scollatura… vero.

Mai abbinare il blu con il nero… dipende.

Mai indossare più elementi jeans in un solo outfit… falso, anzi, falsissimo!

Stratificare il denim non è mai stato così fashion e divertente!

La denim mania ha contagiato tutti e gli abbinamenti più interessanti dello street style del momento prevedono proprio il "layering" del jeans.

Il risultato? Combo davvero originali per look quattro stagioni, versatili e super trendy.

Se ancora non vi abbiamo convinto, date un’occhiata ai nostri cinque abbinamenti mix&match denim on denim, e scoprite come combinare più capi/accessori in jeans e ottenere tanti outfit streetwear moderni e inaspettati!









Denim on denim: Tuta di jeans + Slingback

Le vere amanti del jeans non possono perdersi questa tuta in deep blue di Miss Sixty abbinata a slingback patchwork modello J'adior di Dior.

A sdrammatizzare il total denim ci pensa il dolcevita nero di Intimissimi (occhio, da indossare dentro la jumpsuit!).

Il berretto da biker boy in velluto bordeaux di Manokhi e gli orecchni a forma di stelle di APM Monaco completano questo look super glamour. #Glamourous

(Credits: Dior, Miss Sixty, APM Monaco, Manokhi, Intimissimi)





Denim on denim: Camicia + Tracolla + Pantaloni

Non c'è due senza tre ed ecco un look composto da pantaloni neri Re/Done, camicia di R13 e tracolla logo YSL, tutto rigorosamente 100% denim.

I biker boot neri ricamati di Kenzo e la cintura western di B-Low arricchiscono questo outfit perfettamente bilanciato sui toni del blu e del nero. #Blackandblue





(Credits: Revolve, Kenzo, Re/Done, Net-a-Porter, Lyst)





Denim on denim: Abito + Marsupio

Questo daily outfit è composto da due elementi in denim: abitino bon ton con colletto ricamato a contrasto di Miu Miu e marsupio rockstud con impunture rosse di Valentino.

Li abbiamo abbinati a comode loafer monogram di Gucci, occhiali da sole di Vogue Eyewear e un cerchietto ricamato di Namrata Joshipura (lo trovate sull'e-store di Anthropologie!).

Blair Waldorf approverebbe? Ovviamente si! #XOXO





(Credits: Miu Miu, Valentino, Gucci, Sunglass Hut, Anthropologie)





Denim on denim: Giacca imbottita + Pantaloni

La nostra proposta mix&match è in perfetto stile high school e gioca sui toni del jeans chiaro.

Il lavaggio dei mom jeans Goldsign è lo stesso della giacca stampata Levi's, che, in occasione del novantesimo anniversario dalla nascita di Topolino, ha prodotto una capsule collection dedicata al cartoon preferito di sempre.

Gli accessori? Le trainer più cool del momento Falcon di Adidas, la borsa rosso fuoco di Celine disegnata da Hedi Slimane e la maxi sciarpa "college anni 80" di Versace. #Streetstylevictim





(Credits: Celine, Adidas, Levis, Net-a-Porter, Versace)





Denim on denim: Giacca + Skinny jeans

Questa combo mixa i jeans skinny elasticizzati di Fracomina, la giacchina jeans con applicazioni di piume e pietre Liu Jo, la borsa nera con dettagli di catene di Michael Kors e il girocollo con charm di piuma firmato Pandora.

Per gli outfit giornalieri gli occhiali non possono mancare, qui vi proponiamo un modello di Catuma. #Rockchic





(Credits: Pandora, Liu Jo, Michael Kors, Fracomina, Catuma)