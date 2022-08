Probabilmente no! Ecco una (breve) storia sugli stivali più chiacchierati e "trending" sui social.



Forse li avrete visti "passare" sul vostro feed di Instagram o in qualche tutorial di TikTok o ancora, di sfuggita, indossati da qualche celeb, ultima delle quali Rihanna...

Di cosa parliamo? Degli stivali forse più controversi e chiacchierati del momento, quelli che, alla maggior parte di noi, fanno esclamare un "EEEHHH?" tra il perplesso e l'orripilato.

Li chiameremo "panta boots" e, come annuncia il loro nome, sono un ibrido tra pantaloni e stivali, potremmo definirli dei cuissardes contemporanei, che, a differenza dei "cugini", hanno un gambale molto più "importante": in pelle, stoffa o in denim - come vuole il ritorno in stile 2KY - è lì che cade l'occhio e no, non passano decisamente inosservati.

Non lasciano indifferenti certo ma stanno balzando sempre più sotto i riflettori, non a caso sono comparsi anche nell'editoriale del nuovo numero di The Perfect Magazine, indossati dalla divina Nicole Kidman.





Ma da dove arrivano? Cominciamo dal principio...



Panta boots: da dove arriva il fenomeno fashion che spopola su TikTok

Partiamo dalla "fine", ovvero dalla loro ultima apparizione in passerella: era lo scorso giugno quando li abbiamo avvistati durante lo show di Y/Project durante la Fashion Week maschile di Parigi.

Glenn Martens, Direttore Creativo del brand dal 2013 - dal 2020 anche del marchio Diesel, oltre che designer per la linea haute couture di Jean Paul Gaultier - ha raccontato che si è ispirato alle cattedrali gotiche del Nord Europa, in particolare delle chiese della sua città natale, Bruges.





Credits: Getty Images

Ma Martens aveva già "colpito" con un modello simile qualche anno fa... Vi ricordate gli altissimi stivali in suede imbottiti all'interno indossati da Rihanna nel 2018 a Coachella? Ecco dietro di loro, c'era il suo zampino...

Agli inizi del 2022 poi Julia Fox, ai tempi (ok, sembra passato un secolo ma parliamo solo di qualche mese fa) fidanzata di Kanye West, girava per Parigi durante la fashion week al fianco dell'artista con un paio di pantaloni in denim con stivali incorporati firmati Diesel (e anche qui c'è la mano di Glenn Martens, ormai lo sappiamo).

Il modello neanche a dirlo divenne un vero tormentone, sold out nel giro di pochi giorni.

Credits: Getty Images

Credits: diesel.com

Perché dunque ne stiamo parlando ora e come mai questi stivali che tanto fanno discutere stanno letteralmente spopolando sui social?

Di mezzo c'è lui, TikTok, il social che dal 2022, anno della pandemia, sta diventando strumento per la diffusione di piccoli e grand trend moda. Così come per i vari #cottagecore, #cabincore etc etc, ora anche i #pantaboots si sono riaffacciati e stanno diventando vere celebrità tra i creator della piattaforma.

È bastata una foto della modella Elsa Hosk, che su Instagram indossava un paio di stivali con gambale in denim, per far fiorire una serie di video tutorial per replicare a casa il modello indossato dalla modella in versione low budget e DIY.

La tendenza dei #denimboots, in versione più o meno estrema, sembra comunque piacere molto alla Gen Z e agli utenti di IG e TikTok ma bisognerà vedere se il trend riuscirà davvero a "sfondare" sul mercato, il banco di prova sarà capire se "comparirà" nel fast fashion e sugli scaffali dei negozi.

Certo, indossare i panta boots veri e propri, quelli altissimi e decisamente più "ingombranti", ci sembra molto complicato e impegnativo...

Quel che è certo è che, se vi piacciono ma temete decisamente il giudizio altrui, il consiglio che vi possiamo dare è solo uno: go big or go home, ovvero bando al minimalismo e via per la vostra strada, a testa alta!

E prendete esempio da Rihanna, artista che da sempre poco si cura delle voci e dei commenti... Non a caso Riri, da qualche mese neo mamma, è stata avvistata a New York proprio con i panta boots di Y/Project abbinati a una mini in denim, t-shirt del rapper RZA e bag vintage Gucci (dell'epoca della direzione creativa di Tom Ford).

Una cosa importante che Rihanna ci ha insegnato in questi anni è proprio questa: seguire noi stess* e ciò che vogliamo, al di là di quello che gli altri pensano... che si tratti di un fidanzato o anche solo di un paio di stivali!

Credits: Getty Images