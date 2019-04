Interi, bikini, due pezzi a fascia: ecco i costumi da bagno super cool della nuova collezione di Tezenis. Da mettere subito in valigia



Aprile ci regala almeno un paio di "ponti" interessanti per una fuga dalla città in piena regola. E quale meta più azzeccata del mare per staccare dalla routine e rigenerarsi?

Se non avete ancora scelto i costumi da bagno da mettere in valigia, date un'occhiata alla collezione realizzata da Tezenis per l'estate 2019. Ve ne innamorerete perdutamente!





Interi, bikini, due pezzi con reggiseno a fascia e slip a vita alta ma anche trikini per chi non ha paura di osare con il glamour neppure in spiaggia.

I modelli sono davvero tanti e mettono d'accordo tutte. Per non parlare poi delle stampe.

Alle fantasie più tradizionali come le righe e i fiori, si accostano anche motivi più stravaganti e originali.

Limoni, peperoncini, ciliegie, pattern optical e animalier, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Pronte a eleggere il vostro costume dell'estate?