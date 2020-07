Tornano alla riscossa i costumi sgambati, i modelli con slip a V che andavano tanto di moda negli anni ’90. Ecco alcuni dei più belli (e sensuali) della stagione.

Negli anni '90 li vedevamo sempre addosso alle bagnine più famose delle serie tv (quelle di Baywatch), poi sono spariti dalla circolazione per un po', ma adesso i costumi sgambati sono tornati nuovamente sotto la luce dei riflettori e si preparano ad essere i grandi protagonisti dell’estate.

Sexy che più sexy non si può, i costumi sgambati dominano già tutte le nuove collezioni di beachwear e sono pronti a rubare la scena ai modelli più castigati.

Quest'estate sono promossi a pieni voti anche quelli interi, ma sono soprattutto i due pezzi con slip dal taglio a V le vere star della stagione.

Ottimi alleati per slanciare la figura e far sembrare le gambe più lunghe, quest'estate i costumi sgambati sono declinati in tutte le salse e visto che i brand si sono sbizzarriti non sarà difficile trovare dei modelli pensati per tutti i gusti (e tutti i budget).

Certo, c'è chi ancora non è riuscita a farsi conquistare del tutto da questi bikini così audaci e super hot, ma basta dare uno sguardo alle collezioni estive per rifarsi gli occhi e ricredersi all'istante.

Dai più romantici modelli a stampa floreale a quelli più grintosi dai motivi animalier: ecco una selezione di costumi sgambati da cui lasciarvi tentare quest'estate!

MARA HOFFMAN Bikini bianco a fascia con slip sgambato

Credits: farfetch.com

OYSHO Bikini floreale verde lime con slip sgambato

Credits: oysho.com

ZIMMERMANN Bikini a stampa floreale con slip sgambato

Credits: matchesfashion.com

TEZENIS Triangolo verde metallizzato con slip sgambato coordinato

Credits: tezenis.com

OSEREE Bikini glitterato con slip sgambato

Credits: matchesfashion.com

H&M Bikini a righe con volant con slip sgambato

Credits: 2.hm.com

YAMAMAY Bikini rosa con reggiseno push-up e brasiliana

Credits: yamamay.com

MANEBI Costume animalier con triangolo e slip sgambato

Credits: manebi.com

CALZEDONIA Bikini giallo con triangolo imbottito e brasiliana

Credits: calzedonia.com

FISCH Costume a stampa red&white con slip sgambato

Credits: matchesfashion.com

MALI BEACHWEAR Bikini con paillettes dorate e slip a v

Credits: courtesy of press office

LA PERLA Bikini in seersucker a stampa vichy con slip sgambato

Credits: it.laperla.com

CLUBE BOSSA Bikini monospalla con volant e slip sgambato

Credits: farfetch.com

REINA OLGA Bikini stampato con slip sgambato

Credits: farfetch.com

FLEUR DU MAL Bikini dai riflessi metallizzati con triangolo e slip sgambato

Credits: fleurdumal.com

MANGO Bikini rosso a fascia con slip sgambato

Credits: shop.mango.com