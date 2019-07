Grazia.it ha scoperto per voi tutte alcune novità che ci riserva l'universo swimwear per il 2019!

Stessa spiaggia, stesso mare, stesso costume? No dai, quello cambiamolo!

Dopotutto sperimentare nuovi brand e cambiare un swimsuit al giorno per noi fashioniste è meglio che giocare a racchettoni sulla spiaggia!

Ma quali scegliere quest’estate? Il 2019 ha portato tante novità in fatto di moda mare, con linee e stampe tutte da provare.

Grazia.it ha provato e selezionato per voi 10 nomi molto interessanti, brand che stanno spopolando in mezzo mondo. Scopriamoli subito!





(Credits: Amaiò Swim)

Direttamente dalla California, il brand Amaiò Swim produce costumi e abiti davvero notevoli con i migliori tessuti stretch tedeschi, italiani e francesi. Le linee sono essenziali ma per nulla scontate, come questo due pezzi super chic. #Luxuryswimwear





(Credits: Anemone)

Il minimalismo è super cool con i bikini di Anemone, brand ispirato ai nineties che vi conquisterà. #Minimalchic

(Credits: Asceno)

Questo brand tutto al femminile fondato da due amiche è pensato per donne che amano lo stile essenziale e senza tempo. We love Asceno. #Essentialswim

(Credits: Be Popsy)

Divertente, frizzante, popsy! Be Popsy è pensato per le amanti del colore e di quel dettaglio in più! #Colorfulswim

(Credits: Clara Aestas)

Questi costumi vi faranno sentire delle dee grazie a ricami incantevoli e color combo straordinarie che esaltano l’abbronzatura. Quanto ci piace Clara Aestas! #Italianswim

(Clube Bossa)

Il Brasile è un leader in fatto di swimwear e Clube Bossa ne è l'esempio perfetto. #Brazilianswim

(Credits: Marisya)

Con i suoi pattern e modelli Marysia si è in poco tempo conquistata un posto in prima linea in tutte le maggiori piattaforme online. Check it out! #Fashionistaswim

(Credits: Onia x Weworewhat)

La collab più amata dell'estate è quella tra il swim brand Onia e l'influencer americana Danielle Bernstein in arte We Wore What. Il punto di forza? Le stampe bellissime come quella paisley, cow e con limoni come nella foto. #Printedswim

(Credits: Sahara Ray)

Sgambato, colorato e sexy: Sahara Ray è un brand eccentrico e di grande effetto con cui non passerete inosservate. #Sexyswim

(Credits: Tropic of C)

Più che un nome, una garanzia: il brand Tropic of C è disegnato da niente di meno che l'angelo di Victoria's Secret, Candice Swanpoel. Fit perfetto, colori neutri con qualche eccezione per le stampe animalier e... tanta pelle scoperta. #Topmodelswim