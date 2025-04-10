Bikini o intero? Perché non entrambi? Ecco i costumi da bagno per l’estate 2025 da aggiungere subito alla vostra wishlist

L’estate si avvicina e la domanda sorge spontanea: siete pronte a scegliere tra i costumi da bagno più cool della stagione?

Anche se il meteo ancora non ci accompagna del tutto, è già tempo di pensare a spiaggia, relax e ovviamente… swimwear!

I nuovi arrivi sono già comparsi tra scaffali e home page dei nostri e-shop preferiti, e con loro tutte le tendenze che ci faranno brillare sotto il sole nei prossimi mesi.

Il dilemma resta lo stesso: meglio un bikini, magari minimal, per esaltare l’abbronzatura o un costume intero super chic da sfoggiare anche come body per un aperitivo in riva al mare? La buona notizia è che non serve scegliere: quest’anno c’è spazio per tutto.

Dai modelli sporty a quelli romantici con rouches, dalle fantasie tropicali ai toni neutri e raffinati, il 2025 ci regala una varietà di proposte che accontenta ogni gusto e silhouette.

E tra cut-out strategici, tessuti a effetto shimmering e dettagli gioiello, sarà impossibile non trovare il costume perfetto.

Che voi stiate programmando un weekend al mare, una fuga al lago o semplicemente abbiate voglia di iniziare a sognare l’estate, la nostra selezione di costumi da bagno è qui per ispirarvi.

Preparatevi a scegliere il vostro costume da bagno preferito: sarà amore a prima…onda!

Costumi da bagno: i bikini più cool dell’estate 2025 ALL DAY LONG



Credits: alldaylong.it

PIERRE MANTOUX



Credits: Courtesy of Press Office

ANNA FOXY



Credits: annafoxy.com

VALERIA DAMATO



Credits: Courtesy of Press Office

NORTH SAILS



Credits: Courtesy of Press Office

CALZEDONIA



Credits: calzedonia.com

H&M



Credits: hm.com

HUNZA G



Credits: hunzag.com

MABI SWIMWEAR



Credits: mabiswimwear.com

FEDERICA TOSI



Credits: Courtesy of Press Office

MANGO



Credits: mango.com

NORT BEACHWEAR



Credits: Courtesy of Press Office

OSEREE SWIMWEAR



Credits: oseree.com

&OTHER STORIES



Credits: stories.com

BIKINVILLE



Credits: Courtesy of Press Office

BEASTUDIO



Credits: Courtesy of Press Office

ISOLE & VULCANI



Credits: Courtesy of Press Office

MISS BIKINI LUXE



Credits: Courtesy of Press Office

/ 18 Tutte le foto







fullscreen ...

Costumi da bagno: gli interi più cool dell’estate 2025 LA REVÊCHE



Credits: Courtesy of Press Office

NUNA LIE



Credits: Courtesy of Press Office

ALLIS BEACHWEAR



Credits: allisbeachwear.com

BURBERRY



Credits: it.burberry.com

VELIA BEACHWEAR



Credits: Courtesy of Press Office

DSQUARED2



Credits: Courtesy of Press Office

TEZENIS



Credits: tezenis.com

YAMAMAY



Credits: yamamay.com

ZARA



Credits: zara.com

WOLFORD



Credits:wolford.com

AGUA BY AGUA BENDITA



Credits: aguabyaguabendita.com

ISOLE & VULCANI



Credits: Courtesy of Press Office

NORT BEACHWEAR



Credits: Courtesy of Press Office

FRACOMINA



Credits: Courtesy of Press Office

COMPAÑIA FANTASTICA



Credits: Courtesy of Press Office

/ 15 Tutte le foto







fullscreen ...