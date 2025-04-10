Costumi da bagno: i bikini e i modelli interi più cool per l'estate 2025
L’estate si avvicina e la domanda sorge spontanea: siete pronte a scegliere tra i costumi da bagno più cool della stagione?
Anche se il meteo ancora non ci accompagna del tutto, è già tempo di pensare a spiaggia, relax e ovviamente… swimwear!
I nuovi arrivi sono già comparsi tra scaffali e home page dei nostri e-shop preferiti, e con loro tutte le tendenze che ci faranno brillare sotto il sole nei prossimi mesi.
Il dilemma resta lo stesso: meglio un bikini, magari minimal, per esaltare l’abbronzatura o un costume intero super chic da sfoggiare anche come body per un aperitivo in riva al mare? La buona notizia è che non serve scegliere: quest’anno c’è spazio per tutto.
Dai modelli sporty a quelli romantici con rouches, dalle fantasie tropicali ai toni neutri e raffinati, il 2025 ci regala una varietà di proposte che accontenta ogni gusto e silhouette.
E tra cut-out strategici, tessuti a effetto shimmering e dettagli gioiello, sarà impossibile non trovare il costume perfetto.
Che voi stiate programmando un weekend al mare, una fuga al lago o semplicemente abbiate voglia di iniziare a sognare l’estate, la nostra selezione di costumi da bagno è qui per ispirarvi.
Preparatevi a scegliere il vostro costume da bagno preferito: sarà amore a prima…onda!
Costumi da bagno: i bikini più cool dell’estate 2025
...
Costumi da bagno: gli interi più cool dell’estate 2025
...
