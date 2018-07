I costumi all’uncinetto donano un tocco raffinato al look da spiaggia: ecco i più belli per l’estate



I protagonisti degli outfit da spiaggia più chic sono i costume crochet, vero must di quest’estate.

Con quel retrogusto vintage i modelli lavorati all'uncinetto sanno infatti donare uno charme invidiabile a chiunque li indossi.

Fate dunque di questi bikini, trikini e costumi interi i vostri alleati di stile, in riva al mare così come a bordo piscina: l’effetto glam è assicurato, provare per credere!





La lavorazione all’uncinetto si presta a un tripudio di colori, quindi sbizzarritevi pure con la tavolozza caleidoscopica di un bikini che richiami le fantasie azteche.

(Credits: annakosturova.com)





Per omaggiare non il multicolore ma il tricolore, optate invece per un made in Italy tempestato di ricami crochet di murrine handmade. Uno stile a tema laguna di Venezia che si intreccerà alla preziosità del vetro di Murano.

(Credits: missoni.com)





Gli amanti della sobrietà cromatica che però non vogliono rinunciare a un tocco pop optino invece per un costume a due pezzi grigio scuro con bordature dalle nuance più allegre. Qualche pennellata di rosa, rosso, azzurro e arancione renderà il bikini meno austero e più femminile.

(Credits: zara.com)





Femminilità allo stato puro è invece quella che emerge dall’acqua quando si indossa un costume color pastello arricchito di inserti in pizzo. In questo caso il crochet è quello delicatissimo della cosiddetta lavorazione a chiacchierino, tipica delle nostre nonne ma declinata in maniera molto sensuale e charmant con lacci rosa da allacciare sulla schiena abbronzata...



(Credits: amorissimo.net)





Adorate il total black? Raffinato e sexy, questo costume in cotone nero lavorato all’uncinetto vi incoronerà reginette di stile della spiaggia.

(Credits: stellamccartney.com)





Se preferite un effetto crochet appena accennato, scegliete un modello che abbia solo il top ricamato all'uncinetto e slip a fantasia.



(Credits: zimmermannwear.com)

Se già la lavorazione crochet ha un fascino prettamente rétro, ispiratevi allo stile di una volta anche per quanto riguarda il modello: mutandine a culotte e top ampio lavorati in maniera tale da riprodurre l’effetto dell’uncinetto vi renderanno perfettamente vintage.

(Credits: roxy-italy.it)





Per un effetto d’antan davvero vincente, il costume intero crochet è il non plus ultra dello charme anni ’50. Sceglietelo in cotone bianco: vi renderà romantiche e sensuali al tempo stesso.

(Credits: shemademe.com)