Interi e bikini a righe si riconfermano must have anche per l'estate 2019: ecco i nostri preferiti

Le righe, si sa, sono da sempre una grande certezza del guardaroba femminile. Non solo sui look di tutti i giorni.

Anche il dress code da spiaggia subisce il loro fascino: i costumi da bagno interi e i bikini più cool di stagione, non a caso, sono "stripes addicted".

Basta sbirciare tra le collezioni dei principali brand di beachwear per accorgersene.









Un tripudio di righe e righine per tutti i gusti: da quelle orizzontali in perfetto stile navy, declinate sui classicissimi nero e bianco, rosso e bianco, blu e bianco, a quelle verticali (non dimentichiamoci che hanno anche il grande pregio di slanciare la figura!) che "flirtano" con i colori più allegri e vitaminici dell'estate 2019.

Per indirizzarvi sulla scelta giusta, abbiamo selezionato i modelli più interessanti in circolazione: non sarà difficile trovare il vostro!





CALZEDONIA

Credits: it.calzedonia.com





TEZENIS

Credits: it.tezenis.com





LOS TRAPITOS AL SOL

Credits: lostrapitosalsol.it





OYSHO

Credits: oysho.com





FENDI

Credits: mytheresa.com





LISCA

Credits: lisca.com





MARYAN MEHLHORN

Credits: maryanmehlhorn.com





MANGO

Credits: shop.mango.com





H&M

Credits: hm.com





MIMI A LA MER

Credits: mimialamer.com





PRIMARK

Credits: primark.com





WATERCULT

Credits: watercult.com





BALMAIN

Credits: mytheresa.com





PEONY

Credits: net-a-porter.com





ZARA

Credits: zara.com

In apertura: immagini del lookbook di Calzedonia