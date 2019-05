Quest'anno i protagonisti del glamour in spiaggia sono loro: i costumi da bagno in lurex

Perchè mai dovremmo rinunciare a luccichii e glitter al mare quando, fortunatamente, esistono i costumi in lurex?

Uno di quegli "alleati fashion" di cui non potrete proprio fare a meno quest'estate, credete a noi.

Sì, perché, oltre a essere tra le tendenze più forti in fatto di beachwear, sono assolutamente perfetti per soddisfare la nostra voglia di glamour.





E il tutto senza strafare con soluzioni che risulterebbero un po' too much in spiaggia. Favoloso, no?

I colori su cui orientarsi per non sbagliare? Nero, bronzo, oro, grigio e burgundy sono le tonalità più adatte per chi vuole "cavalcare il trend" ma in modo più discreto.





Se invece siete in vena di "esagerare", lasciatevi tentare dalla palette a tinte brillanti: rosa, turchese, rosso, lilla, verde smeraldo o righe multicolor.

Abbiamo pescato i modelli più interessanti di interi e bikini in tessuto lurex.

CALZEDONIA

Credits: it.calzedonia.com





TEZENIS

Credits: it.tezenis.com





MIMI A LA MER

Credits: mimialamer.com





OTRO AMOR BIKINI

Credits: otroamorbikini.com





LOS TRAPITOS AL SOL

Credits: lostrapitosalsol.it









H&M

Credits: hm.com





TWINSET MILANO

Credits: twinset.com





ZARA

Credits: zara.com





PRINCESSE TAM TAM

Credits: princessetamtam.com





SOLID & STRIPED

Credits: net-a-porter.com





MC2 SAINT BARTH

Credits: farfetch.com





OSÉREE

Credits: net-a-porter.com





In apertura: immagini del lookbook di Calzedonia