Amiamo talmente tanto i costumi interi che indossarli solo in vacanza ci sembrerebbe un vero peccato, non trovate? Ecco 5 abbinamenti perfetti per "sfruttarli" anche in città!

Vi avevamo già spoilerato la nostra grande passione per i costumi interi, vi ricordate? Ebbene sì, lo confermiamo.

Del resto sono così sofisticati e glamour che resistere al loro fascino è praticamente impossibile. Al mare, certo... ma non solo! Alcuni modelli infatti sono talmente cute che scegliere di indossarli solo e soltanto in spiaggia non gli renderebbe giustizia, secondo noi. Anche perché i costumi interi (specialmente nelle varianti più chic e raffinate) possono tranquillamente "fare le veci" del classico top o di una canotta, quindi che problema c'è?

Se non vedete l'ora di mixarli con i vostri capi preferiti anche fuori dalla spiaggia, eccovi accontentate con 5 abbinamenti diversi da cui prendere spunto per ottenere look favolosi!

Costume intero: il look con i pantaloni eleganti

Tra le combo più facili e dalla resa chic garantita c'è, ad esempio, quella con i pantaloni a palazzo, magari bianchi per calarsi alla perfezione nel mood estivo. Aggiungete dei sandali bassi ma resi preziosi dai bagliori metallizzati dei listini incrociati e otterrete all'istante una mise da indossare nelle calde serate estive anche in città.

Pantaloni a palazzo con dettaglio plissé MARELLA, costume intero MAISON ROEL, sandali flat con listini dorati MANEBI'

Credits: it.marella.com, maisonroel.com, manebi.com

Costume intero: il look con i bermuda

Altro grande trend di stagione sono loro, i bermuda. Perchè non sceglierne un paio in lino bianco da portare con il vostro costume nero preferito? Abbinateci un blazer manicato e un paio di scarpe con tacco comodo e sarete pronte anche per l'ufficio "summer edition".

Blazer smanicato BEATRICE .B, costume intero OYSHO, bermuda con fusciacca in vita SFIZIO

Credits: beatriceb.com, oysho.com, sfiziocollection.com

Costume intero: il look con la gonna lunga

Fresche e versatili, le gonne lunghe sono un must irrinunciabile del guardaroba estivo. Puntate su un modello a balze come questo color ruggine di Mango e mixatelo con un costume a fascia dalla fantasia etnica, un sandalo nero con platform ed ecco che la vostra tenuta daily prenderà tutta un'altra piega fashion, fidatevi di noi!

Maxi gonna a balze MANGO, costume intero MAX MARA BEACHWEAR, sandali REDValentino

Credits: shop.mango.com, it.maxmara.com, redvalentino.com

Costume intero: il look con i jeans

Se non volete star troppo a pensare agli abbinamenti, ci sono sempre i vostri BBF da sfoderare dall'armadio. Sì, proprio loro: i jeans. Che, come ben sappiamo, sono il passe-partout per eccellenza da mixare con tutto, ma proprio con tutto, eh. Incluso il costume intero, ovvio! Noi abbiamo scelto un modello di Shein dalla fantasia irresistibile e impreziosito da spalline gioiello. Ai piedi un bel paio di espadrillas in corda e si va...magari all'aperitivo con le amiche?

Jeans AGOLDE, costume intero SHEIN SWIMWEAR, zeppe in corda CASTAÑER

Credits: mytheresa.com, it.shein.com

Costume intero: il look con gli shorts

Ultimo ma non ultimo il connubio più utilizzato da molte di noi anche nel tragitto hotel-spiaggia: costume intero + shorts. Per renderlo più adatto anche al contesto cittadino, vi suggeriamo di scegliere un modello di shorts in tessuto jacquard, un costume intero con maniche a palloncino come questo di Zara (chi mai direbbe che è un costume e non un top?) e completare il tutto con un paio di ciabattine in rafia iconiche. Facile, no?

Shorts LA' FUORI, costume intero ZARA, ciabattine in rafia VALENTINO GARAVANI

Credits: belafuori.com, zara.com, mytheresa.com