Dagli essenziali per la spiaggia ai gioielli da sfoggiare nelle occasioni speciali: ecco i capi e gli accessori finiti nel nostro fashion radar questo mese.

ll caldo record delle ultime settimane ce lo aveva anticipato e adesso che Giugno è arrivato lo conferma anche il calendario: l’estate è praticamente dietro l’angolo.

Se fino ad ora abbiamo fatto spazio nell’armadio a capi più freschi e impalpabili, lasciando però sempre un po’ di posto per capispalla o cardigan leggeri, utili per fronteggiare i capricci del clima, adesso è il momento di proiettarsi con più slancio verso la stagione estiva.

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E tra gli essenziali da avere a disposizione per affrontare i giorni di afa in città, i pezzi chiave da infilare nella borsa per la spiaggia e i look più eleganti adatti alle prossime ricorrenze importanti, beh, anche questo mese la nostra lista dei desideri rischia di diventare molto lunga.

Anche voi non sapete da che parte cominciare? No, problem vi aiutiamo noi a selezionare i capi e gli accessori giusti e a decidere cosa comprare a Giugno.

Nella valigia per il mare non può sicuramente mancare un costume intero, da sfruttare anche lontano dal bagnasciuga al posto di canotte e t-shirt. Per un look da spiaggia ad alto tasso di stile anche una camicetta a righe e un paio di shorts a stampa vichy possono fare comodo.

Per prepararsi alle giornate di caldo in città, invece, meglio orientarsi su qualcosa di più versatile. Un abito midi in lino, un top bianco ricamato, dei pantaloni 100% cotone e una borsa in rafia sono tutto quello che vi serve per dar vita ad outfit freschi e chic.

E in vista di uscite serali, cerimonie o altre occasioni speciali, non vorrete forse non tenere pronti all’occorrenza anche dei pezzi più ricercati!

Dalla minigonna con le piume agli abiti in pizzo o in satin, dai sandali con i listini sottili agli orecchini dai colori pop: scoprite i pezzi che ci hanno rubato il cuore questo mese.

Cosa comprare a Giugno: i capi e gli accessori da puntare questo mese

& OTHER STORIES Abito svasato in lino giallo

Credits: stories.com

ZANELLATO Borsa a secchiello in formato mini in vimini

Credits: zanellato.com

PARFOIS Pantaloni a righe 100% cotone

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FRACOMINA Abito lungo in pizzo

Credits: courtesy of press office

ZARA Shorts a quadretti a vita media

Credits: zara.com

MANGO Top bianco con ricami traforati

Credits: shop.mango.com

DES PHEMMES Minigonna stampata con le piume

Credits: courtesy of press office

CHARLES & KEITH Sandali verde salvia con il tacco largo

Credits: charleskeith.eu

TEZENIS Costume intero nero a fascia arricciato

Credits: tezenis.com

H&M Top a righe con scollo halter

Credits: 2.hm.com

TAVANTI Orecchini in onice verde e diamanti della collezione Bonbon

Credits: tavantijewels.com

GENSAMI Abito in satin dalle linee fluide

Credits: courtesy of press office