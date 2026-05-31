Crochet mania: il trend della maglia "all'uncinetto" non accenna a perdere appeal
La tendenza uncinetto è ufficialmente esplosa. Nella moda primavera estate 2026, infatti, non c'è capo o accessorio crochet che manchi all'appello.
Parliamo di una vera e propria tendenza all-over che ha conquistato l'intero guardaroba donna. Dagli abiti mini, midi, maxi alle giacche o polo, fino ad arrivare agli accessori più inaspettati come le sneakers: l'uncinetto è ovunque!
Oltre lo stile hippie: il nuovo crochet contemporaneo e urbano
Una tendenze forte che si allontana un po' dai look hippie che vedono nei capi effetto handmade un must o dalla classica e già conosciuta estetica granny-chic. Il crochet diventa strutturato, urbano e incredibilmente contemporaneo. È questa la novità di stagione 2026.
Lo vediamo su accessori e shoes sporty chic: dalle scarpe da ginnastica ai sandali chunky.
Polo all'uncinetto con tanto di colletto e ancora costumi interi, quasi olimpionici, lavorati a maglia tricot.
Borse e slingback crochet: la contaminazione luxury
Una contaminazione che dal mondo sporty passa anche al luxury. Le borse all'uncinetto, infatti, non sono più solo grandi sacche da mare in rafia ma vere e proprie it-bag da sera. O come le slingback crochet che diventano una perfetta fusione tra bon ton parigino e artigianalità estiva.
Come indossare la tendenza uncinetto in città e in spiaggia
Se gli abiti crochet lunghi e mini dress traforati rimangono perfetti per i look da spiaggia o da aperitivo, le nuove tendenze moda 2026 propongono per l'estate in città: tubini midi, pencil skirt sofisticate, e micro cardigan bon ton.
Ovviamente nella guida definitiva alla crochet-mania tra i pezzi chiave da mettere subito nel carrello dello shopping online ci sono anche cappelli in rafia intrecciata, shorts a maglia e top colorati. Ennesima dimostrazione che l'uncinetto è ovunque!
Pronta a cedere alla crochet-mania? Abbiamo selezionato i must-have di stagione click to buy!
Ecco i capi e accessori crochet primavera estate 2026 da avere:
H&M
Credits: 2.hm.com
AMOR Y MEZCAL
Credits: amorymezcal.com
LOEWE
Credits: loewe.com
MC 2 SAINT BARTH
Credits: mc2saintbbarth.com
ZARA
Credits: zara.com
CALZEDONIA
Credits: calzedonia.com
MANGO
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MASSIMO DUTTI
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TWINSET
Credits: twinset.com
ROUJE
Credits: rouje.com
MAX MARA
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COS
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PULL&BEAR
Credits: pullandbear.com
ANNA KOSTUROVA
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ROGIER VIVIER
Credits: rogervivier.com
PRADA
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FRAME
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CHARLES & KEITH
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STRADIVARIUS
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SANDRO
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