Cosa fare a Roma nel mese di giugno? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti

Cosa fare a Roma a giugno? Ci sono tantissimi eventi da non mancare.

Un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dal teatro allo sport, dai festival alla cultura. Sempre con un occhio alle nuove aperture, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.



Cosa fare a Roma a giugno: tutti gli appuntamenti in programma

(Continua sotto la foto)

Roma Summer Fest 2026

Con l'estate, torna puntuale anche quest’anno il Roma Summer Fest, la lunga rassegna musicale della Fondazione Musica per Roma che, da giugno a settembre, porterà in città oltre settanta concerti tra l'Auditorium Parco della Musica e la Casa del Jazz.

L’edizione 2026 mette insieme grandi nomi internazionali e artisti italiani, alternando pop, jazz, elettronica, indie e musica d’autore. In cartellone ci sono Ben Harper & The Innocent Criminals, John Legend, Marilyn Manson, Europe, Wilco, Village People e Kool & The Gang, accanto a nomi della scena italiana come Niccolò Fabi, Levante, Elio e le Storie Tese, Subsonica, Frah Quintale e Fiorella Mannoia. Grande spazio anche al jazz con Stefano Bollani, Pat Metheny e Diana Krall, mentre tra le nuove generazioni spiccano Kneecap, Mac DeMarco, Marco Castello e Bresh. La rassegna si aprirà il 13 giugno con Serena Brancale e si chiuderà a settembre con il ritorno di Dissonanze e una line up elettronica che include Björk e Peggy Gou. Tra gli appuntamenti di giugno in Cavea anche quattro date consecutive di Ludovico Einaudi, il live dei Kneecap e Ben Harper.

Spaghetti Festival a Testaccio Estate

Sabato 27 e domenica 28 giugno torna Spaghetti Festival, il format nato dall’esperienza di Spaghetti Unplugged che negli ultimi anni si è imposto come uno degli appuntamenti più interessanti dell’estate romana dedicati alla musica indipendente e alla cultura urbana.

Negli spazi di Testaccio Estate – Città dell’Altra Economia – andrà in scena una due giorni che mescola concerti, dj set, slam poetry, talk, stand up comedy e incontri, con una line up che attraversa mondi musicali diversi. Tra gli artisti annunciati ci sono Ketama, Faccianuvola, Maria Antonietta, Colombre, Il Mago del Gelato, Asp126 e Angelica Bove. Accanto ai nomi più noti, il festival continua a dare spazio anche ai nuovi artisti emergenti attraverso il palco dedicato ai vincitori delle serate open mic di Spaghetti Unplugged. Non mancheranno la Comedy Room, gli aftershow, un’area market e la tradizionale spaghettata di mezzanotte. Debutta inoltre Aria Tattoo Lab, primo studio internazionale a portare il tatuaggio in un festival open air italiano con cabine dedicate e sessioni dal vivo.

Aperitivi sul rooftop dell'Hotel Locarno

In queste calde serate romane, l’Hotel Locarno riapre finalmente le sue bellissime terrazze (Locarno e Canossa) e celebra così anche i suoi 101 anni con una nuova drink list che guarda al Giappone. L’head bartender Nicholas Pinna, dopo un recente periodo di ricerca a Tokyo, porta nella bottigliera ingredienti come yuzu, awamori, shiso e matcha, trasformandoli in cocktail che uniscono precisione tecnica e immaginario orientale.

Tra i nuovi ingressi ci sono Komorebi, a base di vodka di riso e tè matcha, Hanami, reinterpretazione del French 75 con gin sakura e champagne, e Fujiko, twist speziato sul Tommy’s Margarita. Accanto alla nuova carta debutta anche Rum 101, distillato creato insieme alla Boatyard Distillery per celebrare il centenario dell’hotel in stile Art Déco. Da qui nascono signature come Psycho Killer e Tropic Thunder, che esplorano profili più tropicali e speziati. Anche la cucina segue una linea solida e riconoscibile con piatti ormai simbolo della casa, dall’Amatriciana Grand Cru ai Tagliolini con gambero rosso di Mazara del Vallo.

Fuori mercato by Vintage Market

Sabato 6 e domenica 7 giugno torna FUORI MERCATO, appuntamento dedicato al design indipendente e alla creatività contemporanea che per questa edizione occupa gli spazi dell’Opificio Italiacamp, ex marmificio di inizio Novecento nel quadrante Ostiense-Marconi. L’evento riunisce oltre cinquanta pop up provenienti da tutta Italia, tra home decor, vintage, upcycling, illustrazione, vinili, cosmesi bio e produzioni artigianali fuori dai circuiti più commerciali. Ma è proprio il contesto a rendere l’esperienza ancora più particolare: l’Opificio sorge infatti nell’ex area industriale della Mira Lanza, storico stabilimento che per decenni ha segnato la memoria produttiva della città.

Accanto agli spazi espositivi ci sarà anche un’area food & beverage curata da Nonna Pia e dallo chef Matteo Militello, con brunch, aperitivi e live set all’aperto. Durante il weekend sarà inoltre possibile partecipare a piccoli tour dedicati alla storia industriale dell’edificio, trasformando la visita in un percorso tra creatività contemporanea e memoria urbana.

Indirizzo: Via Luigi Pierantoni 2

Terrazza Krug da ROMEO Roma

ROMEO Roma inaugura una nuova formula dedicata all’aperitivo con gli appuntamenti firmati Terrazza Krug” in programma ogni giovedì e domenica dalle 17:00 alle 20:00. Al quinto piano dell’hotel progettato da Zaha Hadid, la terrazza si apre come un rifugio sospeso sopra la città, tra giardino pensile, opere d’arte contemporanea e una vista che abbraccia Piazza del Popolo e i tetti del centro storico.

L’atmosfera è quella di un salotto urbano pensato per rallentare il ritmo della giornata, tra chaise longue, design e cocktail al tramonto. La collaborazione con Krug aggiunge una dimensione ancora più raffinata all’esperienza, con una proposta aperitivo che affianca al calice di Champagne una selezione di assaggi ispirati alla tradizione italiana: dagli arancini cacio e pepe alle frittatine di pasta napoletane, fino ai mini bun con salmone gravlax e crème fraîche all’aneto.

Per chi vuole proseguire la serata (e regalarsi una cena speciale), il ROMEO Roma ospita anche il ristorante Alain Ducasse Roma - firmato e curato dallo chef più stellato al mondo - guidato dal talentuoso executive chef Iacopo Iualè: si può scegliere tra piatti alla carta e menu degustazione.

Indirizzo: Via di Ripetta 246

Orari: giovedì e domenica, dalle 17:00 alle 20:00

Cinema sotto le stelle

Continua fino al 1° luglio Modius Cinema Paradiso – Love Is a Plot Twist, la rassegna cinematografica open air ospitata sulla terrazza panoramica del Radisson Collection Hotel, Roma Antica. Tra cocktail signature, finger food e alcuni dei titoli più iconici del cinema romantico, il calendario prosegue il 3 giugno con Harry ti presento Sally, seguito da Mine Vaganti il 9 giugno, Pretty Woman il 16 giugno, Come farsi lasciare in 10 giorni il 24 giugno e Lo Spaccacuori il 1° luglio.

L’atmosfera è quella delle arene estive reinterpretate in chiave contemporanea: proiezioni all’aperto, tavolini al tramonto e una programmazione che alterna grandi classici e commedie più recenti.

Indirizzo: Via delle Botteghe Oscure 46

Workshop floreale al The Rome Edition

In occasione del Pride Month, The Rome EDITION dedica il mese di giugno a un calendario di appuntamenti che mettono al centro creatività e inclusione.

Tra i momenti più attesi il workshop floreale del 6 giugno, organizzato insieme all’atelier botanico Nerine Studio negli spazi verdi del ristorante Anima. A partire dalle 11:00, i partecipanti potranno cimentarsi nella composizione di una creazione personalizzata guidati dal team dello studio botanico. L’esperienza prosegue poi con un light lunch firmato Anima, tra piatti e drink selezionati dal menu del ristorante.

Da provare “Ametista”, il nuovo cocktail disponibile tra THE ROOF e Punch Room: una miscela costruita attorno al butterfly pea tea infuso con gin, liquore ai fiori di sambuco e bergamotto, pensata per accompagnare le serate estive dell’hotel.

Indirizzo: Salita di San Nicola da Tolentino

Bonfire Market alla Caffarella

Sabato 6 e domenica 7 giugno torna all’interno dell’Uliveto di Sant’Urbano, nel cuore della Caffarella, una nuova doppia edizione di Bonfire Market, appuntamento dedicato ad artigianato, creatività e sostenibilità: per due giorni oltre quaranta espositori indipendenti animeranno il market con produzioni handmade, illustrazioni, bijoux, accessori, abbigliamento e piccoli oggetti di design.

Non si tratta solo di shopping: il programma include attività dedicate sia agli adulti sia ai bambini, con laboratori creativi, momenti dedicati al benessere e un’area food & beverage pensata per vivere il weekend all’aria aperta. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la lezione di Hatha Yoga immersa nel verde dell’uliveto, ma anche il laboratorio di cucito creativo aperto ai più piccoli, che potranno imparare le basi del cucito realizzando pupazzi e accessori.

Orari: dalle 10:00 alle 20:00

Indirizzo: Vicolo di Sant’Urbano

Mixology con vista insieme a Pallini

Pallini, storica distilleria romana ancora attiva in città, porta avanti per tutta l’estate una collaborazione con il rooftop Mùn del DoubleTree by Hilton Rome Monti, trasformando la terrazza con vista su Santa Maria Maggiore in un punto d’incontro dedicato alla mixology contemporanea.

Il calendario prevede quattro guest shift aperti al pubblico, ciascuno costruito attorno a etichette diverse del portfolio Pallini e affidato a bartender ospiti della scena internazionale. Dopo il primo appuntamento di maggio con il team del St. Regis Venice, il 25 giugno arrivano i bartender del cocktail bar messicano La Punta Expendio de Agave, con drink che ruotano intorno ad Agavesito e ai distillati d’agave.

Il 16 luglio spazio invece a Max La Rocca, protagonista di una masterclass e di una serata dedicata a Tequila Ghost, distillato che unisce note speziate e carattere deciso. La chiusura è prevista il 24 settembre con una serata che celebra Pallini Limoncello e Ginarte Dry Gin. Ogni appuntamento sarà accompagnato da dj set e da un allestimento botanico ispirato agli ingredienti utilizzati nei cocktail.

Indirizzo: Piazza dell'Esquilino 1

Gastronomia e creatività al The Hoxton Rome

Giugno continua a essere un mese particolarmente vivace per The Hoxton Rome, che porta avanti il suo programma dedicato alla gastronomia e alla creatività urbana. Il 17 giugno torna “Elio+1”, il format che mette in dialogo chef ospiti e brigata interna del ristorante Elio: questa volta il resident chef Manuel Mistrangelo accoglie Giuliana Pucci e Buccio Cappello di Via delle Palme, progetto nato dopo anni trascorsi a Londra e oggi profondamente legato alla Sicilia.

Il risultato è una cena che intreccia memoria mediterranea e sensibilità contemporanea, in una cucina fatta di contaminazioni, ricerca e spontaneità. Una settimana dopo, il 24 giugno, gli spazi dell’hotel si trasformano invece in un punto d’incontro aperto alla community con “Mi Ricordi l’Estate”, evento firmato SiamoStatiBene, progetto editoriale creato da Alice Caccamo.

Dalla mattina fino al tramonto, tra pop-up, musica e drink, la lobby e gli spazi di Cugino ospiteranno una giornata costruita attorno all’idea di estate urbana e condivisione. Dalle 18:00 in poi spazio al dj set del collettivo Sin Casa e ai cocktail firmati Blind Pig.

Indirizzo: Largo Benedetto Marcello 220

Fuori porta: trekking e canyoning con WeMeet

Tra le attività proposte a giugno da WeMeet – l'app lanciata da WeRoad per favorire incontri e attività condivise – spazio anche alle esperienze outdoor dedicate a chi vuole uscire dalla città e conoscere nuove persone attraverso lo sport.

Il 13 giugno si parte con il trekking alla Valle delle Cannuccete e Castel San Pietro Romano, un percorso ad anello di circa 9 chilometri tra boschi, torrenti e sentieri immersi nella natura dei Monti Prenestini. Sempre il 13 giugno è in programma anche il Cammino dei 3 Villaggi, nella Tuscia viterbese, un itinerario di circa 20 chilometri che attraversa Barbarano Romano, Blera e Villa San Giovanni in Tuscia tra antiche vie etrusche, cascate e paesaggi ancora poco battuti dal turismo di massa.

Il giorno successivo, il 14 giugno, si cambia completamente scenario con una giornata di canyoning nel Fosso di Roccaranieri, nella Valle del Salto: corde, cascate e piscine naturali per un’esperienza adrenalinica ma accessibile anche ai principianti grazie alla presenza di guide esperte.

Road to LA28 con la Coppa del Mondo 2026 di skateboarding

Dal 7 al 21 giugno Roma torna a essere uno dei punti di riferimento internazionali dello skateboarding con la Skateboarding World Cup Rome 2026, prima tappa valida per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Un appuntamento gratuito che porterà in città oltre 440 atleti provenienti da più di 70 Paesi e cinque continenti, trasformando Ostia e Colle Oppio in due grandi arene dedicate allo skate.

Per la sesta volta dal 2021, infatti, la rassegna mondiale torna in città, confermando il ruolo centrale di Roma nella scena internazionale di questo sport sempre più seguito anche fuori dalla community degli appassionati.

Le gare della disciplina park si svolgeranno dal 7 al 14 giugno al Big Babol “The Spot” di Ostia, uno degli skatepark più conosciuti d’Europa, mentre dal 14 al 21 giugno sarà la volta delle competizioni street nello skatepark di Colle Oppio, con il Colosseo sullo sfondo.