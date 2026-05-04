Fashion crush del mese: cosa mettere in wishlist a Maggio
Nuovo mese, nuova sessione di shopping! Con l’inizio di maggio, la primavera entra ufficialmente nel vivo e questo significa che è già arrivato quel periodo dell’anno in cui possiamo tornare a fare spazio nell’armadio a capi più freschi e impalpabili e ad accessori decisamente più colorati.
Certo, è ancora troppo presto per concentrarsi esclusivamente su costumi, ciabatte e borse per la spiaggia.
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Ma una cosa è sicura: tra una giacca leggera e un maglioncino adatto alla mezza stagione, possiamo già cominciare a guardarci intorno e iniziare a mettere gli occhi anche su qualche pezzo più “estivo”.
Cosa acquistare a Maggio in modo da rinnovare un po’ il guardaroba per il giorno e per la sera?
Per vivere con stile gli impegni che si svolgono nelle prime ore del mattino o dopo il tramonto, in quei momenti della giornata in cui le temperature tendono a essere più basse, avere a disposizione una giacca-camicia dai colori pastello o un cardigan dalle nuance più accese è una scelta sicuramente azzeccata.
Così come puntare su uno dei capi di tendenza del momento, i jorts, su una borsa a secchiello dai colori neutri da sfoggiare in ogni momento del quotidiano o su costume intero da infilare nella valigia per i primi weekend al mare.
Cosa scegliere, invece, per costruire delle mise più femminili e raffinate, adatte anche alla sera? Un paio di pantaloni gessati, che possono tornare utili anche in ufficio, una blusa con le maniche a sbuffo e una gonna in raso a pois possono rivelarsi degli ottimi best friends.
Insieme a un abito dalle stampe delicate, a dei sandali con il tacco e a degli orecchini floreali che in una stagione come questa, ricca di matrimoni, cerimonie e altre occasioni speciali, possono fare la differenza.
Ma scoprite nel dettaglio i capi e gli accessori già finiti nella nostra shopping list!
Cosa comprare a Maggio: i pezzi da tenere d'occhio questo mese
MALÌPARMI Cardigan rosso con le maniche a tre quarti
Credits: maliparmi.com
MOTIVI Gonna longuette a pois in raso
Credits: motivi.com
POLÈNE Mini secchiello in pelle color cammello
Credits: it.polene-paris.com
& OTHER STORIES Blusa gialla con le maniche a palloncino
Credits: stories.com
MANGO Bermuda in denim a vita alta
Credits: shop.mango.com
ZIMMERMANN Orecchini in oro a forma di fiore con perle barocche
Credits: zimmermann.com
MAX&CO. Abito floreale con le spalline sottili
Credits: it.maxandco.com
STUDIO AMELIA Sandali con il tacco con i listini sottili
Credits: studioamelia.co
WOOLRICH Giacca camicia in misto lino
Credits: woolrich.com
THE FRANKIE SHOP Pantalon gessati wide leg
Credits: eu.thefrankieshop.com
OYSHO Costume intero a righe
Credits: oysho.com
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