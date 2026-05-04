Qualcosa di casual, qualcosa di elegante: pronte ad aggiornare la vostra shopping list? Ecco i capi e gli accessori da puntare questo mese.

Nuovo mese, nuova sessione di shopping! Con l’inizio di maggio, la primavera entra ufficialmente nel vivo e questo significa che è già arrivato quel periodo dell’anno in cui possiamo tornare a fare spazio nell’armadio a capi più freschi e impalpabili e ad accessori decisamente più colorati.

Certo, è ancora troppo presto per concentrarsi esclusivamente su costumi, ciabatte e borse per la spiaggia.

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Ma una cosa è sicura: tra una giacca leggera e un maglioncino adatto alla mezza stagione, possiamo già cominciare a guardarci intorno e iniziare a mettere gli occhi anche su qualche pezzo più “estivo”.

Cosa acquistare a Maggio in modo da rinnovare un po’ il guardaroba per il giorno e per la sera?

Per vivere con stile gli impegni che si svolgono nelle prime ore del mattino o dopo il tramonto, in quei momenti della giornata in cui le temperature tendono a essere più basse, avere a disposizione una giacca-camicia dai colori pastello o un cardigan dalle nuance più accese è una scelta sicuramente azzeccata.

Così come puntare su uno dei capi di tendenza del momento, i jorts, su una borsa a secchiello dai colori neutri da sfoggiare in ogni momento del quotidiano o su costume intero da infilare nella valigia per i primi weekend al mare.

Cosa scegliere, invece, per costruire delle mise più femminili e raffinate, adatte anche alla sera? Un paio di pantaloni gessati, che possono tornare utili anche in ufficio, una blusa con le maniche a sbuffo e una gonna in raso a pois possono rivelarsi degli ottimi best friends.

Insieme a un abito dalle stampe delicate, a dei sandali con il tacco e a degli orecchini floreali che in una stagione come questa, ricca di matrimoni, cerimonie e altre occasioni speciali, possono fare la differenza.

Ma scoprite nel dettaglio i capi e gli accessori già finiti nella nostra shopping list!

Cosa comprare a Maggio: i pezzi da tenere d'occhio questo mese

MALÌPARMI Cardigan rosso con le maniche a tre quarti

Credits: maliparmi.com

MOTIVI Gonna longuette a pois in raso

Credits: motivi.com

POLÈNE Mini secchiello in pelle color cammello

Credits: it.polene-paris.com

& OTHER STORIES Blusa gialla con le maniche a palloncino

Credits: stories.com

MANGO Bermuda in denim a vita alta

Credits: shop.mango.com

ZIMMERMANN Orecchini in oro a forma di fiore con perle barocche

Credits: zimmermann.com

MAX&CO. Abito floreale con le spalline sottili

Credits: it.maxandco.com

STUDIO AMELIA Sandali con il tacco con i listini sottili

Credits: studioamelia.co

WOOLRICH Giacca camicia in misto lino

Credits: woolrich.com

THE FRANKIE SHOP Pantalon gessati wide leg

Credits: eu.thefrankieshop.com

OYSHO Costume intero a righe

Credits: oysho.com