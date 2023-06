Come vestirsi per una laurea in estate? Con questi 7 power suit il vostro look otterrà il massimo dei voti.

Sono uno dei grandi must-have del guardaroba per l’ufficio, sono stati sdoganati anche nel tempo libero e ormai si portano con nonchalance persino con le sneakers, ma i completi sono i perfetti alleati di stile anche in altre occasioni speciali.

La prima fra tutte? Ovviamente la laurea! Che sia per la discussione della tesi all’università o per godersi la festa con amici e parenti, nulla batte l’eleganza di un power suit.

E i completi di laurea che si trovano adesso nelle collezioni SS23, leggeri e super colorati, sono la soluzione ideale per un look dal successo garantito.

Gli unici modelli da evitare sono forse quelli in denim e lino che rischiano di rendere l'outfit un po’ troppo informale, per il resto avete carta bianca!

Via libera a completi di laurea dai colori neutri, dai toni vivaci ma anche a quelli dalle tinte pastello, che sono sempre una scelta azzeccata per aggiungere una dose extra di femminilità a qualunque mise.

Da indossare con la classica camicia o con un top raffinato, da abbinare a un paio di scarpe con il tacco o con più comode ballerine e slingback rasoterra: ecco 7 completi di laurea che vi assicureranno un look semplicemente perfetto.

Dove comprare i completi di laurea: 7 modelli da acquistare con un click

COS Completo blu con giacca doppiopetto e pantaloni a gamba larga

Credits: cos.com

PINKO Completo lilla con blazer stretch e pantaloni flared

Credits: pinko.com

THE FRANKIE SHOP Completo beige con blazer doppiopetto e pantaloni a pieghe

Credits: mytheresa.com

MAX&CO. Completo in raso di cotone con blazer e pantaloni coordinati

Credis: it.maxandco.com

GALVAN LONDON Completo giallo burro con blazer e pantaloni a gamba larga

Credits: farfetch.com

ZARA Completo rosa con giacca a revers e pantaloni dalla linea svasata

Credits: zara.com

MERCI Completo verde giada con blazer doppiopetto e pantaloni en pendant

Credits: farfetch.com

Foto in apertura: GettyImage