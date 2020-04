Ansia e stress non vi mollano? Anche nell'abbigliamento potete trovare degli alleati per ritrovare la positivià

Che esista una stretta correlazione tra abbigliamento e psiche è innegabile (e la psicologia lo conferma). Quello che indossiamo non solo parla di noi, ma influenza in maniera non indifferente diversi aspetti della nostra vita, condizionando il modo in cui ci sentiamo e comportiamo, il nostro umore e persino le nostre performance.

Mai come adesso dunque l'abbigliamento giusto può rivelarsi fondamentale per gestire al meglio l'ansia e lo stress indotti dalla particolare situazione che stiamo vivendo.

Accantonato il pigiama una volta per tutte , è possibile, anche attraverso alcune scelte di stile, risollevare il morale.

Come indossare quel vestito che ci ricorda tanto le serate spensierate della scorsa estate o quella collana regalataci dalla nostra migliore amica, che ormai è diventata una sorta di portafortuna. O ancora, quel cardigan super colorato che mette allegria solo a guardarlo o le nostre adorate sneakers che, in tempi non sospetti, abbiamo imparato ad abbinare praticamente a tutto ciò che abbiamo nell’armadio pur di non separarcene mai.

Ecco alcuni suggerimenti di stile perfetti per dare alle nostre giornate in casa un sapore decisamente diverso. Pronte a fare il pieno di positività?

1. Puntate sul colore

Abito verde, Sézane. Credits: sezane.com

La Regina Elisabetta ne ha fatto uno “state of mind”. D’altronde non è un segreto che i colori siano in grado di influenzare il nostro stato psicofisico agendo sui nostri punti energetici con le loro frequenze. Gli studiosi annoverano tra i “colori del benessere” toni come il rosa e l’arancione - perfetti per infondere ottimismo e allegria - ma anche verde, blu e indaco, utili per calmare la mente e allo stesso tempo stimolare energia e creatività.

2. Indossate un paio di sneakers

Dopo le prime settimane di “casalinghitudine” abbiamo abbandonato l’abitudine di trascorrere le giornate in pigiama, tralasciando però un particolare: le scarpe! Indossarle anche tra le mura domestiche può aiutarci a sentirci meglio e a contrastare le giornate NO. Optate per un paio di sneakers - meglio se colorate - così da coniugare comodità e stile. Secondo la psicologia inoltre, questo tipo di calzatura ci regala dinamicità e sicurezza in noi stesse.

3. Via libera a cerchietti, barrette per capelli & Co.

Cerchietto imbottito, Prada. Credits: farfetch.com

Alzi la mano chi durante le ultime stagioni non ha fatto incetta di cerchietti, ferrettini e barrette per capelli di ogni tipo. Chi l’avrebbe detto che si sarebbero rivelate un acquisto strategico per gestire le nostre chiome ormai orfane del parrucchiere? Sbizzarritevi con le acconciature: avere i capelli in ordine è un vero toccasana per l’umore, e in questo momento più che mai.

4. Tirate fuori dall’armadio un capo a motivo floreale

Diversi studi hanno dimostrato come stare a contatto con la natura apporti notevoli benefici, calmando gli stati d'ansia e quelli depressivi. In attesa di poter tornare a goderci il verde, possiamo provare a evocarne l’effetto rilassante indossando un capo a motivo floreale, magari aggiungendo anche una spruzzata della nostra essenza preferita.

5. Sperimentate l’effetto bling-bling

Indossare gioielli in casa potrebbe sembrare un’idea bizzarra, eppure può rivelarsi “terapeutico”. Parola di fashion editor, psicologhe e designer. La giornalista americana Leah Faye Cooper, ad esempio, ha rivelato di aver cominciato a indossare i suoi gioielli più stravaganti in questo periodo ritrovando così l’ispirazione per il suo lavoro. Portare un paio di orecchini o un monile che ci piacciono particolarmente ci consente di valorizzarci e avere così un’immagine più positiva di noi stesse. Ma un gioiello può persino farci sentire protette o confortarci, soprattutto se ci è stato donato da una persona a cui teniamo molto.

6. Indossate il vostro abito preferito (anche elegante)

Ci sono abiti a cui siamo molto legate, che riportano alla memoria momenti felici o con cui ci sentiamo subito più belle. Perché allora non tirarli fuori dall'armadio e indossarli? Scegliete un giorno o un momento della settimana - magari il weekend - e concedetevi il “lusso” di sfoggiare il vostro dress del cuore, anche se dovesse trattarsi di un abito elegantissimo o ricoperto di paillettes. L’effetto buonumore sarà assicurato!