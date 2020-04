E chi l'ha detto che per "ingioiellarsi" bisogna per forza uscire di casa? Ecco i bijoux più preziosi che daranno un tocco speciale alla vostra quarantena (e ovviamente anche dopo!)

Gioielli e bijoux sono tra gli accessori indispensabili per completare ogni giorno il nostro look con un tocco speciale e la dicono lunga sul nostro stile e sulla nostra personalità.

Anche in questo periodo in cui la nostra vita ruota attorno al claim del #IoRestoaCasa (*** scoprite i capi must dell'abbigliamento da casa ***), fa bene all'umore concedersi un pizzico di glamour e leggerezza. E in nostro soccorso arrivano proprio loro, i bijoux luccicanti in grado di donare un boost di buonumore alle lunghe (spesso infinite!) giornate di quarantena.

Anelli, bracciali, orecchini e collane preziose: la scelta è ampia e variegata e asseconda le esigenze più disparate. C'è infatti chi ama le linee minimal, perfette per tutti i giorni, e chi invece vuole "esagerare" con strass e swarovski che abitualmente indosserebbe solo per una serata davvero elegante.

Ma in questo periodo, lo sappiamo, vale tutto: quello che vi fa sentire bene è senz'altro la scelta migliore.

Questi sono i nostri preferiti!

Anello NOVE25

Credits: nove25.net

Bangles DODO

Credits: dodo.it

Orecchini MICHAEL KORS

Credits: michaelkors.it

Orecchini TITA BIJOUX

Credits: titabijoux.com

Girocollo ATELIER VM

Credits: ateliervm.com

Charm "Ape Regina" in argento placcato oro giallo.

Credits: it.pandora.net

Anello BARBARA BIFFOLI

Credits: barbarabiffoli.it

Bracciale KIDULT

Credits: discoverkidult.com

Orecchini H&M

Credits: hm.com

Bracciale TAMARA COMOLLI

Credits: tamaracomolli.com

Set di anelli MANGO

Credits: shop.mango.com

Orecchini ZARA

Credits: zara.com

Collana PLV MILANO

Credits: plvmilano.com

Orecchino & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Bracciale SEZANE

Credits: sezane.com

Orecchini STROILI

Credits: stroilioro.com

Collana MORELLATO

Credits: morellato.com

Bracciale SWAROVSKI

Credits: swarovski.com