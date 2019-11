Siete a corto di idee? Ecco 15 look invernali da copiare... direttamente dalle celebrities!

Siete in crisi e non sapete cosa indossare ora che l'inverno è praticamente arrivato? Se siete a corto di idee e avete bisogno di qualche spunto per rinnovare i vostri look invernali, abbiamo quello che fa per voi. o meglio, la star hanno la soluzione che fa al caso vostro!

Siamo andati a curiosare per capire cosa indossano le celebrities in questa stagione: non perché siano tutte delle vere trendsetter da prendere alla lettera, piuttosto perché propongono una varietà di look e di idee che possono davvero tornare utili. Dalla scelta più audace, quella di Lucy Boynton che rende l'animalier ancora più d'impatto, a un semplice tailleur nero per Reese Whiterspoon, cammello per Irina Shayk.

Qui potete trovare 15 spunti a cui ricorrere in queste mattine d'inverno che mettono addosso un pizzico di pigrizia; da provare subito.





Animalier e colore come Lucy Boynton

Iniziamo con un look eccentrico in pieno stile Miu Miu: per l'attrice di Bohemian Rapsody, qui sul set di The Politician, una pelliccia eco leopardata abbinata a collant azzurro cielo. Ai piedi scarpette bon ton con un po' di glitter.

Credits: SplashNews.com









Sfumature nude come Irina Shayk

La nuance cammello è un classico per l'inverno e qui è portata all'ennesima potenza. Dalla camicia al completo, con una lieve trama gessata, arrivando alla scarpa con zeppa in legno.

Credits: SplashNews





Argento di giorno come Charlize Theron

Sembra minimal ma cattura l'attenzione: maxi giacca doppiopetto, T-shirt bianca e accessori total black si abbinano a un paio di pantaloni taglio jeans in argento lucente.

Credits: SplashNews





Boho mix come Sienna Miller

Ispirazione seventies per il maxi cappotto in pelliccia con dettagli senape. Un lupetto nero, come borsa e stivaletti e un paio di pantaloni bordeaux in velluto a coste e il look è fatto.

Credits: SplashNews





Basic-chic come Cindy Crawford

Elementi semplici, ma che messi insieme regalano il tipico effetto "chic senza sforzo". Maglione cammello, jeans classico, stivaletti in suede e il pezzo forte: un montone con collo di pelliccia.

Credits: Splashews





Camel fever come Camilla Morrone

Ne abbiamo già visti due sopra, indossati da Irina e Cindy. I look che celebrano il color cammello sono davvero il must dell'inverno. Anche con shorts e maxi stivale cognac abbinato.

Credits: SplashNews





Easy da giorno come Karlie Kloss

Basta poco: un paio jeans, una camicia, stivaletti e tote bag. E un cardigan caldissimo, con lavorazione a fantasia, da utilizzare come giaccone.

Credits: SplashNews.com





Boho-chic (da sera) come Olivia Palermo

Un'altra variante per le amanti dello stile bohémien, perfetta per la sera. Maxi abito floreale e pelliccia multicolor a contrasto. Ai piedi stivaletti allacciati.

Credits: SplashNews





Business come Victoria Beckham

Non possiamo definirlo un tradizionale look da ufficio, ma lo è secondo Victoria Beckham. Completo gonna-giacca in lana grigia, camicia con fiocco anni 70 e un tocco di colore per scarpe e accessori.

Credits: SplashNews





Il mix vincente di Anna Kendrick

C'è il cappotto cammello, che abbiamo osannato tantissimo, che sommato a un miniabito, una calza nera comprente e un maxi tacco crea davvero un outfit da copiare.

Credits: SplashNews





Classico, come Reese Whiterspoon

Nel dubbio indossate il nero! Non si sbaglia quasi mai con un completo giacca e pantalone, una camicia in seta e un tacco tradizionale.

Credits: SplashNews





Chanel style come Celine Dion

Un abbinamento molto, ma molto Chanel. E non solo per le due (sì, due!) borse che stringe. Pantalone croc, giacca bouclé e dolcevita nero: impeccabile e facilissimo da replicare con l'aiuto di qualche pezzo fast-fashion.

Credits: SplashNews





Lilla e bordeaux come Kristen Bell

Pronta a tornare come voce di Gossip Girl, l'attrice americana affronta gli impegni con classe. Un look da giorno in bordeaux, in contrasto al classico cappotto in cachemire in un acceso lilla.

Credits: SplashNews





In lana e seta come JLO

Un look all'insegna del verde smeraldo che punta sul contrasto tra materiali. Maglione in lana con piume e pantalone in seta/raso morbido e ampio. Ai piedi scarpe con tacco in suede verde.

Credits: SplashNews









Winter white come Hailee Steinfeld

In bianco da capo a piedi: per l'attrice americana un minidress con dolcevita e maniche extralong e un cappotto in tinta. Ai piedi, ovviamente, décolleté bianche.

Credits: SplashNews