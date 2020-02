Preparatevi, sono i modelli più cool della stagione. Resistere sarà molto difficile!

Sensuali e avvolgenti, gli stivali sono da sempre un oggetto del desiderio tutto al femminile, la presenza fissa nelle wishlist invernali ed estive.

Se non vedete l’ora di acquistare il prossimo paio, vi “aiutiamo” noi, mostrandovi tutti i trend stivali, i modelli must have che vedremo ovunque quest’anno!

Con tutte le sue novità, il 2020 ha portato tante splendide tendenze in fatto di stivali: dai finish metallici oro e argento, al gambale stretto con richiami anni 90 sotto il ginocchio, stampa cocco e la punta bicolor bon ton “tres Coco”.

Rimangono in classifica i texani, i boots bianchi e gli slouchy, ovvero quelli dal gambale morbido e arricciato, modelli già protagonisti del 2018 e 2019.

Allora via, innamoriamoci 13 volte con gli stivali più belli della Primavera Estate 2020

Stivali Moda 2020: in pelle metal

(Credits: H&M)

Uno dei trend più pop ed eccentrici del 2020 saranno gli stivali in pelle oro e argento, con un finish metallico degno di fashion addict, come questi di H&M! #SilverAndGold

Stivali Moda 2020: i modelli anni 90

(Credits: Wandler)

Wandler è uno dei brand più "lanciati" del momento e questi stivali nude con tacco in pelle snake e gambale stretto sotto il ginocchio (disponibili in tante variante di colore tra cui gold) farebbero impazzire Kylie Minogue... e anche noi! #NinetiesStyle

Stivali Moda 2020: i texani

(Credits: Curiosité)

Gli stivali western continuano a spopolare letteralmente! Con pantaloni, gonne o vestiti sono assolutamente vincenti come questo modello classico in suede terra bruciata del brand made in Italy Curiosité. #WildWildWest

Stivali Moda 2020: i modelli stringati

(Credits: The Double F)

Un altro trend virale del 2020 sarà quello dello stivale allacciato stile "Can Can" del Moulin Rouge. Ma non temete, le versioni moderne non vanno slacciate di volta in volta ma hanno comode zip laterali, proprio come questa proposta di YSL disponibile su The Double F. #Laced

Stivali Moda 2020: in stampa cocco

(Credits: Paris Texas)

Ecco un altro brand sulla bocca e ai piedi di tutte, Paris Texas, che ha fatto della stampa cocco colorata uno dei suoi cavalli di battaglia. Qui vi proponiamo la versione con tacco sottile in baby pink, assolutamente adorabile. #CoccoMania

Stivali Moda 2020: anfibi & combat boots

(Credits: Zara)

Prada, Miu Miu, Alexander McQueen, Bottega Veneta sono solo alcuni dei luxury brand ad aver proposto e lanciato il trend dei combat boot questo autunno inverno. La tendenza anfibio ci accompagnerà anche in primavera estate anche con proposte low cost come questa di Zara, che ha nulla da invidiare alle versioni costose. #Anfibio

Stivali Moda 2020: i boots bianchi

(Credits: L'autre Chose)

Il trend stivali bianchi continuerà a deliziarci anche nel 2020. Sceglieteli in panna come la proposta di L'Autre Chose se cercate un effetto soft o bianco ottico che risulta più stong e sportivo, saranno super! #ShadesOfWhite

Stivali Moda 2020: color cuoio naturale

(Credits: Mango)

Nel 2020 farà capolino anche il trend “cavallerizza”, fatto di stivali dal gambale sotto il ginocchio con tacco flat o medio da giorno come la proposta di Mango. Anche se sportiva e daily, questa tendenza è super sexy e vi renderà delle amazzoni molto fashion. #CountryStyle

Stivali Moda 2020: con punta bon ton

(Credits: Stuart Weitzman)

Ecco una bella novità in fatto di boots che vi conquisterà: gli stivali con punta a contrasto che trasformeranno ogni vostro match in una combo da signorina chic e perbene. Irresistibile la proposta di Stuart Weitzman. #BonTon

Stivali Moda 2020: in pelle patchwork

(Credits: Gucci)

Perché scegliere un solo colore quando ne possiamo avere due in un solo paio di boots? Torna a grande richiesta la tendenza patchwork che rimarrà comunque versatile, sopratutto se ne nei colori del nero e nude come la proposta dal tocco retrò con morsetto di Gucci. #BiColor

Stivali Moda 2020: scamosciato e suede

(Credits: Carmens)

Gli stivali in camoscio sono sempre di grande effetto. Sceglieteli nel colore moda burgundy di Carmens, nude, verde bosco o classic blue per essere perfettamente allineate con i trend di stagione! #SuedeBoots

Stivali Moda 2020: gli slouchy boots

(Credits: Custommade)

I boots degli anni 80 avevano il gambale ampio e ripiegato, proprio come questi in testa di moro del brand danese Custommade. #DanishVibes

Stivali Moda 2020: in vernice

(Credits: Tod's)

La vernice, che sia in versione anti pioggia e sportiva come su questi stivali con suola in gomma di Tod's, o sexy su cuissardes con tacco a spillo, è sempre di grande effetto. Intramontabile. #Patent