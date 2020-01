La primavera è alle porte e per stuzzicare l’appetito in fatto di shopping non c’è accessorio migliore di una borsa a tracolla, non trovate? Ecco i modelli must!

Qual è la prima regola di una vera bag addicted? È l’abito a doversi abbinare alla borsa e non viceversa! Non a caso, la tendenza di quest’anno mixa colore e personalità. Infatti, tra i modelli più cool del momento è lei a "vincere tutto", la borsa a tracolla consacrata, o meglio idolatrata, dallo street fashion e dai social come protagonista indiscussa per la bella stagione.

Ma è tempo anche di novità. Le proposte spaziano dalle mini bag alle versioni XL da indossare a spalla o trasversale per una serata più chic o per un momento più casual. Inoltre, la tracolla intercambiabile permette di aggiungere una nota di stile diversa.



Tantissime anche le fantasie che vengono declinate con colori vivaci tra cui ritroviamo: il floreale, il camouflage, le zoo print e le stampe di ispirazione pittorica, dettagli etnici e girly-pop. Anche lo stile country chic viene celebrato su cuoio e pellami, abbinato a borchie e frange fluttuanti pettinate dal vento.

Insomma, se avete intenzione di iniziare a “sbrinare” il guardaroba fatelo con una borsa a tracolla. Giocate d’anticipo e date una sguardo alla nostra selezione!

BLUMARINE Borsa da sera a cilindro in pelle rosa con catena dorata.

Credits: blumarine.com

CAMPOMAGGI Borsa a tracolla con borchie argentate.

Credits: campomaggi.com

CATERINA LUCCHI Mini bag ricamata con tagli laser.

Credits: caterinalucchi.it

CROMIA Borsa con pattina geometrica in color block.

Credits: cromia.it

GABS Mini bag rosa con patta stampata a motivi geometrici.

Credits: gabs.it

GIANNI CHIARINI Borsa a tracolla in pelle gialla.

Credits: giannichiarini.com

GUCCI Mini borsa a tracolla GG Marmont.

Credits: gucci.com

iBLUES Borsa in tessuto resinato con chiusura metallica.

Credits: it.iblues.it

LIU JO Mini bag a tracolla verde con stampa camouflage floreale.

Credits: liujo.com

MARELLA Borsa in pelle bianca e color cuoio.

Credits: marella.com

& OTHER STORIES Borsa in pelle nera a forma di mezzaluna.

Credits: stories.com

TWINSET MILANO Borsa fuxia in pelle effetto cocco con maxi catena dorata.

Credits: twinset.com