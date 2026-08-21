La gonna midi continua a fare strage di cuori! Dal look easy-chic di Kaia Gerber a quelli delle trend setter internazionali: ecco qualche idea su come abbinarla alla perfezione.

Dall’inizio dell’estate abbiamo visto diverse celeb cedere al fascino della gonna midi e trasformarla nel pezzo chiave dei loro look estivi. Nelle ultime settimane, eccone un’altra pronta a confermarci il grande appeal di questa favolosa alleata di stile.

Parliamo di Kaia Gerber che qualche giorno fa per le strade di Manhattan ha sfoggiato il perfetto look off-duty e ci ha fornito un ottimo spunto su come indossare la gonna midi in modo semplicemente impeccabile.

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La modella, ora anche attrice, ha optato per una midi skirt lunga appena sotto il ginocchio, abbinata a un top romantico in pizzo e a delle ballerine con il tacco largo.

Ma la protagonista della nuova serie di Disney + “The Shards” non è l’unica a saperla indossare alla perfezione.

Anche le trend setter sembrano aver scommesso sul suo grande potenziale e noi, per fare un po' il pieno di ispirazione, abbiamo già individuato almeno un paio di abbinamenti che vogliamo provare a replicare quest'estate.

5 idee su come indossare la gonna midi quest’estate

Per rendere super chic anche una semplicissima gonna midi marrone dalle linee essenziali, basta indossarla con una camicia a righe dal taglio elegante e valorizzarla con gli accessori giusti, come ad esempio un paio di sandali con la zeppa con i listini sottili e una borsa a spalla total white.

Come indossare la gonna midi per ottenere un look più easy e disinvolto? Una rossa a pois, abbinata a una t-shirt bianca, e portata con delle infradito con il tacco, una borsa a spalla nera e una bandana annodata tra i capelli, può rivelarsi perfetta per affrontare le ultime giornate di caldo in città.

Per un look ancora più colorato (e stiloso), potete giocare con i contrasti e provare una gonna midi dai colori energizzanti con una polo grigia e delle mules dai motivi animalier.

Se volete approfittare dell’estate per seguire uno dei trend più chiacchierati della stagione, quello delle gonne effetto “see-through”, ecco un’idea per sfruttarla con disinvoltura anche nel quotidiano: indossarla con una camicia lunga dal taglio boxy, con un paio di slingback con il tacco basso e con una borsa in pelle intrecciata.

Nelle occasioni più formali, invece, basta sceglierne una realizzata in seta o in satin, meglio ancora se impreziosita da dettagli in pizzo, e sfoggiarla con un top coordinato, delle pumps dal gusto retrò e una pochette en pendant per avere un outfit adatto persino agli impegni più eleganti.

Foto: GettyImage