Appena il sole cala prima, il salotto sembra più grigio e l'umore pure: con qualche trucco di illuminazione potete rendere la casa luminosa e accogliente anche nelle sere più corte.

A settembre succede ogni anno: uscite dall’ufficio con ancora luce, arrivate a casa e nel tempo di togliere le scarpe ma, nel gito di poco, è subito buio. La stanza che ad agosto vi sembrava inondata di sole ora vi accoglie con ombre marcate, il tavolo appare meno invitante, il divano perde un po’ del suo fascino. La prima reazione è premere l’interruttore del lampadario e alzare al massimo l’intensità.

In realtà non serve trasformare il soggiorno in uno stadio. Serve capire come funziona la luce, distribuirla meglio e scegliere le lampadine adatte ai diversi momenti della sera. Con qualche accorgimento mirato, anche un bilocale in città può diventare un rifugio luminoso e rassicurante quando fuori tramonta alle cinque.





Illuminazione a strati: la base per una casa luminosa la sera

Gli interior designer parlano di illuminazione su più livelli: una luce generale, una funzionale e una d’atmosfera. Tradotto in pratica significa che il solo lampadario al centro della stanza difficilmente basta, soprattutto quando fuori fa buio presto. La luce generale vi serve per vedere bene l’insieme del locale. Le luci funzionali sono quelle vicino alla poltrona dove leggete, sopra il piano cucina, sulla scrivania. Le luci d’atmosfera non illuminano davvero, ma fanno la differenza sull’umore: una piccola piantana, una lampada sulla madia, una ghirlanda luminosa in un angolo.

Per capire dove intervenire potete fare il "test dei cinque minuti". Una sera spegnete tutte le luci, poi accendetele una alla volta, restando sedute sul divano o al tavolo. Ogni volta chiedetevi che cosa fate in quella zona e se la luce è adeguata: magari scoprite che serve un punto luce in più vicino alla libreria, non in mezzo al soffitto.











Lampadine giuste: lumen, Kelvin e risparmio energetico

Davanti allo scaffale delle lampadine, invece di cercare solo i watt, iniziate dai lumen, che indicano quanta luce produce davvero la sorgente. I watt servono a capire quanta energia consuma, i lumen quanto illuminerà il vostro soggiorno.

Altro dato chiave è la temperatura colore, espressa in gradi Kelvin e sempre riportata sulla confezione. Una lampadina tra 2700 e 3000 K emette una luce calda, leggermente dorata, ideale per le ore serali in soggiorno, camera da letto e corridoi. Per il piano di lavoro in cucina o per la scrivania può essere utile una luce più neutra, intorno ai 3500-4000 K, che aiuta a concentrarsi senza sembrare da ufficio.

Secondo la Commissione Europea le lampadine LED consumano fino all’80 per cento in meno rispetto alle vecchie lampadine a incandescenza e durano molte migliaia di ore. Nei mesi in cui tenete le luci accese più a lungo, scegliere modelli ad alta efficienza fa davvero la differenza sulla bolletta. Controllate la classe di efficienza sull’etichetta energetica europea e, se avete un budget limitato, sostituite per prime le lampadine che usate più ore ogni sera.





Dove mettere la luce: pareti, angoli e stanze chiave

Una stanza sembra più luminosa quando la luce tocca anche pareti e soffitto, non solo il pavimento o il tavolo. Nel soggiorno basta spostare una piantana dietro il divano, orientandola verso l’alto, per creare uno sfondo morbido che fa subito atmosfera. Una lampada da tavolo sulla madia o vicino alla libreria aggiunge un secondo livello di luce, perfetto per le chiacchiere dopo cena.

In cucina concentratevi sul piano di lavoro: se la sospensione centrale non basta, una barra LED sotto i pensili o una piccola lampada orientabile fa miracoli e consuma pochissimo. Sul tavolo da pranzo scegliete una luce più calda e possibilmente regolabile, così potete passare dalla luminosità piena della cena con i figli a un’illuminazione soffusa per due calici di vino. Nei corridoi e negli ingressi funzionano bene applique a parete o piccoli segnapasso, che accompagnano i movimenti serali senza dover accendere ogni volta il lampadario.

In camera da letto meglio luci basse e calde: lampade da comodino schermate, una piccola piantana in un angolo, magari una striscia luminosa vicino all’armadio. Evitate punti luce troppo forti o bianchi, che rendono difficile rilassarsi e vi costringono a socchiudere gli occhi. Prima di scegliere la posizione definitiva di una lampada, sedetevi dove leggete, mangiate o guardate la TV e controllate che la sorgente non vi arrivi diretta nello sguardo. Così la casa resta luminosa e accogliente, anche quando fuori sembra già notte nel tardo pomeriggio.