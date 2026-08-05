Lo stile massimalista torna protagonista sul piccolo schermo (ma anche nel nostro guardaroba). Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione.

Il conto alla rovescia è già iniziato: domani su Disney + uscirà “The Shards”, la nuova attesissima serie di Ryan Murphy, con Kaia Gerber e Homer Gere, ambientata nella Los Angeles degli anni ’80.

Dando un’occhiata ai primi frame di questo nuovo thriller, ispirato dal romanzo di Bret Easton Ellis, a noi è già venuta una gran voglia di tornare a immergerci nell’estetica di quel decennio e di far spazio nell’armadio a capi anni ’80, dalle silhouette strutturate, dai volumi oversize e dai colori energizzanti.

E se anche voi siete stanche dei soliti look semplici ed essenziali e quest’estate vi sentite pronte ad osare con uno stile più massimalista, vi aiutiamo noi a scegliere i pezzi giusti per aggiungere un tocco più audace al vostro guardaroba.

***7 it girls dallo stile massimalista da seguire su Instagram***

Per dar vita ad outfit estrosi, colorati e di grande impatto, basta puntare su un tubino super stretch dalle nuance vibranti o su un body dalle tonalità squillanti, da portare sotto a un blazer oversize con le spalline oppure, per un look ancora più eccentrico, sopra a un paio di pantaloni a vita alta dai riflessi silver.

Ma non sono solo i capi anni ’80 a meritare un posticino nell’armadio, anche gli accessori possono giocare un ruolo fondamentale per creare mise ricche di stile (e personalità).

Dagli orecchini con catene e cristalli alle pumps arcobaleno fino alla borsa in pelle matelassé con dettagli metallizzati: in attesa di scoprire cosa sfoggeranno i protagonisti di “The Shards”, ecco una selezione di pezzi massimalisti perfetti per immergersi nell’atmosfera della serie.

I capi e gli accessori anni '80 da mettere in wishlist

THE FRANKIE SHOP Blazer oversize con le spalline strutturate

Credits: eu.thefrankieshop.com

AGOLDE Body blu con scollo ampio

Credits: farfetch.com

STAUD Jeans dai riflessi metallizzati

Credits: yoox.com

AQUAZZURA Pumps arcobaleno dai riflessi metallizzati

Credits: aquazzura.com

ROTATE BIRGER CHRISTENSEN Tubino color corallo

Credits: yoox.com

PINKO Borsa in nappa trapuntata con tracolla a catena

Credits: pinko.com

BREIL Orecchini in acciaio color oro con catene

Credits: breil.com

Foto: imdb