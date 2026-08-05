“The Shards” arriva su Disney+: ecco i capi e gli accessori anni ’80 da avere nell’armadio per entrare nel mood della serie
Il conto alla rovescia è già iniziato: domani su Disney + uscirà “The Shards”, la nuova attesissima serie di Ryan Murphy, con Kaia Gerber e Homer Gere, ambientata nella Los Angeles degli anni ’80.
Dando un’occhiata ai primi frame di questo nuovo thriller, ispirato dal romanzo di Bret Easton Ellis, a noi è già venuta una gran voglia di tornare a immergerci nell’estetica di quel decennio e di far spazio nell’armadio a capi anni ’80, dalle silhouette strutturate, dai volumi oversize e dai colori energizzanti.
E se anche voi siete stanche dei soliti look semplici ed essenziali e quest’estate vi sentite pronte ad osare con uno stile più massimalista, vi aiutiamo noi a scegliere i pezzi giusti per aggiungere un tocco più audace al vostro guardaroba.
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Per dar vita ad outfit estrosi, colorati e di grande impatto, basta puntare su un tubino super stretch dalle nuance vibranti o su un body dalle tonalità squillanti, da portare sotto a un blazer oversize con le spalline oppure, per un look ancora più eccentrico, sopra a un paio di pantaloni a vita alta dai riflessi silver.
Ma non sono solo i capi anni ’80 a meritare un posticino nell’armadio, anche gli accessori possono giocare un ruolo fondamentale per creare mise ricche di stile (e personalità).
Dagli orecchini con catene e cristalli alle pumps arcobaleno fino alla borsa in pelle matelassé con dettagli metallizzati: in attesa di scoprire cosa sfoggeranno i protagonisti di “The Shards”, ecco una selezione di pezzi massimalisti perfetti per immergersi nell’atmosfera della serie.
I capi e gli accessori anni '80 da mettere in wishlist
THE FRANKIE SHOP Blazer oversize con le spalline strutturate
Credits: eu.thefrankieshop.com
AGOLDE Body blu con scollo ampio
Credits: farfetch.com
STAUD Jeans dai riflessi metallizzati
Credits: yoox.com
AQUAZZURA Pumps arcobaleno dai riflessi metallizzati
Credits: aquazzura.com
ROTATE BIRGER CHRISTENSEN Tubino color corallo
Credits: yoox.com
PINKO Borsa in nappa trapuntata con tracolla a catena
Credits: pinko.com
BREIL Orecchini in acciaio color oro con catene
Credits: breil.com
Foto: imdb
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