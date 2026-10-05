L'attrice turca Hande Erçel alla sfilata di Valentino con una gonna midi a quadri che non vediamo l’ora di indossare anche noi per tutto l'autunno
È stata una delle special guest dello show SS27 di Valentino e il look che ha sfoggiato per l’occasione è finito inevitabilmente nel nostro radar: ieri in front row Hande Erçel ha indossato alla perfezione uno dei grandi must-have di questa stagione, la gonna a quadri.
L’attrice (protagonista di “Love is in the air”, una delle serie turche più amate di sempre) per scoprire la nuova collezione firmata da Alessandro Michele, ha osato con un mix&match di stampe e accessori bold.
Ma è stata soprattutto la sua gonna midi a pieghe la vera star del suo look.
***La combo “blazer e camicia” non delude mai, parola di Super Simo***
L’ex fidanzata di Kerem Bürsin, ha puntato tutto su una gonna a quadri con un profondo spacco laterale, indossata con una camicia over a righe, una borsa a stampa zebrata e un paio di Rockstud di Valentino, le iconiche décolleté della Maison con cinturini e borchie.
E il suo look ci ha fatto venire in mente che è già arrivato il momento di far spazio nell’armadio a qualche nuovo modello da sfoggiare adesso e fino alla fine dell’inverno.
Quali mettere subito in wishlist? Le gonne a quadri dalla lunghezza midi saranno certamente le regine indiscusse della stagione, ma se provate a dare un’occhiata alle nuove collezioni FW26 noterete che anche quelle corte e lunghe fino ai piedi sono pronte a ritagliarsi un ruolo da protagoniste.
Noi abbiamo raccolto in questa mini selezione alcune delle più belle, scopriamole insieme!
La gonna a quadri si conferma la regina dell'autunno
MARIA DE LA ORDEN Gonna midi a stampa check
Credits: mariadelaorden.com
SANDRO Minigonna plissettata a quadri
Credits: it.sandro-paris.com
ZARA Gonna midi a quadri
Credits: zara.com
MAX MARA Gonna a pieghe a stampa check
Credits: it.maxmara.com
MANGO Gonna fluida con stampa a quadri
Credits: shop.mango.com
BARBOUR Minigonna a pieghe a stampa tartan
Credits: barbour.com
TWINSET Gonna lunga in flanella a stampa check
Credits: twinset.com
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