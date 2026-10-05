Alla sfilata di Valentino, l’attrice ha sfoggiato la perfetta gonna a quadri per l’autunno (e noi vi mostriamo delle alternative da puntare in questa stagione).

È stata una delle special guest dello show SS27 di Valentino e il look che ha sfoggiato per l’occasione è finito inevitabilmente nel nostro radar: ieri in front row Hande Erçel ha indossato alla perfezione uno dei grandi must-have di questa stagione, la gonna a quadri.

L’attrice (protagonista di “Love is in the air”, una delle serie turche più amate di sempre) per scoprire la nuova collezione firmata da Alessandro Michele, ha osato con un mix&match di stampe e accessori bold.

Ma è stata soprattutto la sua gonna midi a pieghe la vera star del suo look.

***La combo “blazer e camicia” non delude mai, parola di Super Simo***

L’ex fidanzata di Kerem Bürsin, ha puntato tutto su una gonna a quadri con un profondo spacco laterale, indossata con una camicia over a righe, una borsa a stampa zebrata e un paio di Rockstud di Valentino, le iconiche décolleté della Maison con cinturini e borchie.

E il suo look ci ha fatto venire in mente che è già arrivato il momento di far spazio nell’armadio a qualche nuovo modello da sfoggiare adesso e fino alla fine dell’inverno.

Quali mettere subito in wishlist? Le gonne a quadri dalla lunghezza midi saranno certamente le regine indiscusse della stagione, ma se provate a dare un’occhiata alle nuove collezioni FW26 noterete che anche quelle corte e lunghe fino ai piedi sono pronte a ritagliarsi un ruolo da protagoniste.

Noi abbiamo raccolto in questa mini selezione alcune delle più belle, scopriamole insieme!

La gonna a quadri si conferma la regina dell'autunno

MARIA DE LA ORDEN Gonna midi a stampa check

Credits: mariadelaorden.com

SANDRO Minigonna plissettata a quadri

Credits: it.sandro-paris.com

ZARA Gonna midi a quadri

Credits: zara.com

MAX MARA Gonna a pieghe a stampa check

Credits: it.maxmara.com

MANGO Gonna fluida con stampa a quadri

Credits: shop.mango.com

BARBOUR Minigonna a pieghe a stampa tartan

Credits: barbour.com

TWINSET Gonna lunga in flanella a stampa check

Credits: twinset.com

Foto: GettyImage