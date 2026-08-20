I top romantici in pizzo sono i grandi protagonisti del guardaroba di stagione. Scoprite i modelli più chic a cui fare spazio nell’armadio quest’estate.

Sono uno dei capi più femminili e chic che possiamo avere nell’armadio e se in questa stagione possono trovare spazio nel guardaroba quotidiano a fianco di abiti monospalla, canotte e pantaloni in lino, alla fine dell’estate potremo continuare a sfoggiarli anche sotto a blazer e giacche leggere.

Anche voi non fate altro che collezionare top romantici in pizzo e cercare nuove occasioni per sfoggiarli? Se la risposta è sì, beh, sappiate che non siete sole.

Eh sì, perché a quanto pare anche le fashion insider, sempre attente agli ultimi trend, non riescono proprio a fare a meno di questo capo che sembra avere ormai un posto fisso nella loro cabina armadio.

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Interamente realizzati in pizzo o impreziositi da ricami e piccole traforature, questi top sono il capo perfetto per dare un tocco estivo e raffinato a qualsiasi look.

E basta indossarli sopra ai jeans, agli shorts o alle gonne, a seconda della resa che si vuole ottenere, per riuscire a sfruttare il loro potenziale a qualsiasi ora del giorno e della sera.

I modelli total white, o declinati in colori neutri come il sabbia e il beige, sono la scelta ideale per regalare una dose extra di romanticismo alle mise quotidiane, ma anche le varianti dai colori pastello possono rivelarsi un’ottima alternativa per aggiungere una nota ancora più sofisticata a ogni look.

Dai modelli peplo a quelli lingerie fino a quelli plissettati o ricchi di balze e volant: ecco una mini selezione di top romantici in pizzo che anche voi dovreste tenere d’occhio quest’estate.

8 top romantici in pizzo da mettere subito in wishlist

H&M Crop top in pizzo Sangallo

Credits: 2.hm.com

DÔEN Top in seta rosa con inserti in pizzo

Credits: shopdoen.com

CHLOÉ Top peplo in pizzo

Credits: chloe.com

LEVI’S Top in pizzo a strati

Credits: levi.com

ZIMMERMANN Top plissettato in pizzo

Credits: zimmermann.com

ISABEL MARANT Top in cotone con dettagli in pizzo

Credits: isabelmarant.com

SANDRO Top lingerie con dettagli in pizzo

Credits: it.sandro-paris.com

INTIMISSIMI Top in seta e pizzo

Credits: intimissimi.com

Foto in apertura: GettyImage