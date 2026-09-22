Ospite nel front row di Prada a Milano, l'attrice ha incantato tutti con un outfit sofisticato. Il pezzo forte? La gonna midi a pieghe, il capo chiave ideale anche per le donne over 50 che cercano eleganza e versatilità

Tra gli ospiti più attesi e ammirati nell'attesissimo front row della sfilata di Prada a Milano, Uma Thurman ha conquistato ancora una volta la scena con la sua eleganza raffinata e il suo fascino sofisticato.

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A catturare immediatamente la nostra attenzione è stato l'equilibrio cromatico del suo outfit, ma soprattutto un capo chiave destinato a diventare la colonna portante della stagione: la gonna midi a pieghe.

Caratterizzata da una versatile tonalità beige e cammello impreziosita da un elegante bordo a contrasto sull'orlo, la gonna plissé - firmata Prada come il resto del look - incarna perfettamente il concetto di chic senza sforzo.

Si tratta di un vero e proprio passe-partout del guardaroba, capace di scivolare con grazia sulla figura e di donare un’allure senza tempo, ideale in particolare per le donne over 50 come lei, che desiderano coniugare comfort, classe ed estrema raffinatezza.

Per completare il look con quel tocco contemporaneo che non passa inosservato, Uma Thurman ha abbinato la gonna a un maglioncino a maniche corte in una vibrante sfumatura di rosso, creando un contrasto caldo e sofisticato che illumina la figura.

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Anche gli accessori sono studiati fin nei minimi dettagli: una mini borsa a mano nei toni del melanzana, occhiali da sole scuri dalla forma geometrica e un paio di slingback con tacco e punta affusolata.

Un outfit essenziale e impeccabile che conferma come la gonna midi a tinte neutre sia il pezzo investimento su cui puntare ad occhi chiusi, pronto a risolvere ogni dubbio di stile, dall'ufficio alle occasioni più formali.

Qui sotto trovate una mini selezione di modelli su cui fare un pensierino per l'autunno!

Gonna midi plissé: è lei il capo jolly del guardaroba più chic

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