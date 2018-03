Roooaaarrr…è ora di tirare fuori gli artigli. Le stampe animalier sono uno dei trend più forti della stagione ma non uno dei più semplici: ecco come abbinarle al meglio.

Avvistate in passerella e per le strade delle capitali della moda, rivisitate in mille salse dalle grandi maison, proposte anche da piccoli brand e catene del fast fashion: anche questa primavera tutti riflettori sono puntati sulle stampe animalier che si confermano uno dei trend più gettonati del momento.

Must indiscusso di tutte le nuove collezioni moda, nell’immaginario collettivo sono appannaggio esclusivo della stagione fredda, ma quest’anno faranno capolino anche nel guardaroba primaverile e completeranno le mise quotidiane con quella dose di grinta che non guasta mai.

Di primo acchito possono sembrare difficili da portare, ma avendo qualche accortezza è possibile indossarle con nonchalance dall’ufficio all’aperitivo senza mai correre il rischio di apparire esagerate.

Le più coraggiose potranno optare per total look animalier, come amano fare trend setter e influencer, chi invece non se la sente di osare troppo, può cominciare a seguire il trend a piccole dosi e scegliere un solo capo con questa fantasia, lasciando che sia l’assoluto protagonista dell’outfit.

Un cappotto, un abito, un top, un piccolo accessorio: almeno un capo con questa fantasia non potete non averlo.

Per un look raffinato e di tendenza, provatele in abbinamento al denim o a colori come il nero, il bianco o il beige: vi conquisteranno!

Se avete ancora dubbi sugli abbinamenti da sfoggiare questa primavera, eccone 6 che potrebbe fare proprio al caso vostro!





Cappotto animalier e pantaloni bianchi





Cappotto monopetto con stampa animalier SAINT LAURENT + Pantaloni cropped bianchi di cotone ESPRIT COLLECTION

Credits: farfetch.com / zalando.it





Tracolla con stampa animalier e abito di jeans





Borsa a tracolla in pelle stampata DRIES VAN NOTEN + Chemisier in denim con cintura in vita RALPH LAUREN

Credits: mytheresa.com / ralphlauren.fr





Scarpe "slingback" animalier e jeans neri





Slingback animalier con tacco mini GIANVITO ROSSI + Jeans neri flared a vita alta ZARA

Credits: netaporter.com / zara.com





Abito maculato e giacca di pelle





Abito midi con stampa animalier DIANE VON FURSTENBERG + Giacca di pelle con maxi revers e zip MADEWELL

Credits: farfetch.com / netaporter.com





Minigonna con stampa animalier e camicia bianca





Minigonna in pelle con stampa pitone CHLOE’ + Camicia bianca in seta THE ROW

Credits: netaporter.com / mytheresa.com













Pantaloni leopardati e stivaletti nude





Pantaloni morbidi con stampa leopardata OBJECT + Stivaletti nude con il tacco largo VAGABOND

Credits: zalando.it