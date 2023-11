Il tartan non ci stanca mai! Ecco qualche idea su come abbinarlo al meglio in questa stagione.



Non solo trend “mordi e fuggi” che fanno la loro comparsa e poi spariscono in un battito di ciglia: tra le tante tendenze da seguire questo autunno-inverno ce ne sono alcune che non deludono mai e che sembrano essere immuni dal passare del tempo.

Una fra tutte? Il tartan che puntuale come ogni anno è tornato a dominare in tutte le nuove collezioni FW23.

Pattern iconico che riesce a resistere alle mode passeggere del momento, questo celebre motivo di origine scozzese ha il potere di regalare all’istante un tocco super raffinato a qualsiasi look.

Ed è certamente questa la stagione ideale per darsi da fare con lo shopping e fare una bella scorta di capi e accessori tartan da sfoggiare all season long.

Il segreto per abbinarlo al meglio in ogni situazione? Noi abbiamo già individuato 5 abbinamenti top che potrebbero aiutarvi a trovare la giusta ispirazione!

Tartan: come indossarlo in 5 look per l'autunno

Sognate una mise comoda ma di grande impatto? Regalatevi un abito midi tartan dai colori luminosi. I modelli in lana sono una scelta sempre azzeccata in questo periodo dell’anno e abbinati ad anfibi neri e borsa peluche assicurano outfit “effetto wow”.

Per risolvere qualsiasi problema look in poche e semplici mosse, basta un bel cappotto tartan caldo e avvolgente. Sceglietene uno dai colori forti e audaci, meglio ancora se dal fit oversize: è perfetto anche solo indossato sopra a un outfit total black.

Se avete nell’armadio una giacca scozzese super colorata che non sapete mai come abbinare, provatela semplicemente con una camicia bianca, dei pantaloni neri e un paio di mocassini bicolor: il risultato è assolutamente convincente.

Per un look ancora più casual, adatto agli impegni di tutti i giorni, scegliete invece una gonna midi tartan. Completate il tutto con un bomber, una t-shirt bianca e degli stivali al ginocchio e avrete la perfetta uniforme autunnale.

Se poi ve la sentite di vestirvi di tartan dalla testa ai piedi, puntate su un completo giacca-pantalone. Dovrete solo aggiungere un paio di décolleté con il tacco e qualche accessorio per avere un look cool e pieno di personalità.

Foto: GettyImage