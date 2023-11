Le borse peluche tornano sotto i riflettori. Ecco una selezione di proposte già finite nel nostro fashion radar.

Calde, morbide e soffici come peluche: ecco l’identikit di uno degli accessori must-have della stagione, le borse peluche.

Fino ad oggi siete riuscite a resistere alla tentazione e a non cedere al trend?

Se i cappotti Teddy Bear sono la vostra passione e ne avete già almeno un paio nell’armadio, c’è da giurarci: anche con le borse peluche sarà amore a prima vista!

Noi non immaginiamo proprio niente di meglio per dare un tocco "cozy" e divertente agli abbinamenti di tutti i giorni.

E adesso che il freddo è arrivato abbiamo un’ottima scusa per puntare subito qualche nuovo modello da indossare all day long.

Per sfoggiarle con nonchalance anche in ufficio o in altre occasioni super formali, via libera alle borse peluche di media dimensione: le versioni declinate in colori come bianco o marrone, sono le più versatili in assoluto e si sposano alla perfezione anche con le mise più raffinate.

Ma nelle nuove collezioni FW23 abbondano anche borse peluche in formato mini, proposte in colori intensi o in più delicate tonalità pastello, che di sera sono una valida alternativa alle solite mini bag.

Quali modelli mettere subito in wishlist? Dalle tracolle alle handbag, dai secchielli alle clutch: ecco una mini selezione di borse peluche da non lasciarsi scappare in questa stagione.

Borse peluche: 7 modelli da puntare al volo

MAX MARA Borsa color cammello in tessuto Teddy

Credits: it.maxmara.com

EMPORIO ARMANI Mini bag in tessuto riciclato effetto peluche

Credits: armani.com

COS Clutch oversize lilla effetto Teddy

Credits: cos.com

ELLEME Borsa Teddy a tracolla con dettagli in pelle

Credits: matchesfashion.com

STAND STUDIO Mini bag verde pastello in faux fux

Credits: standstudio.com

LA MILANESA Borsa peluche nera in ecopelliccia

Credits: lamilanesa.it

PRADA Borsa a spalla in montone con dettaglio a catena

Credits: prada.com

Foto in apertura: GettyImage