Come abbinare gonna e mocassini? Ecco 7 abbinamenti rubati alle trend setter da cui potete prendere spunto quest’autunno.

La prima cosa che ci viene in mente di fare quando vogliamo indossare i mocassini è aprire l’armadio, scegliere i nostri jeans preferiti e completare il look con un maglione o un cardigan avvolgente.

Ma c’è un’altra combinazione, decisamente più stilosa, che si può sperimentare in questo periodo dell’anno.

Parliamo della combo “gonna + mocassini”, un mix che avevamo già notato sulle passerelle FW26 e che da qualche settimana spopola alla grande anche tra le trend setter.

Calzature ideali per coniugare comfort ed eleganza, in questa stagione i mocassini si sono aggiudicati il titolo di scarpe must-have dell’autunno diventando i protagonisti indiscussi degli outfit quotidiani.

Ma se pensate che si possano sfoggiare esclusivamente con i pantaloni sartoriali in ufficio o con i jeans nel tempo libero, preparatevi a ricredervi. Eh sì, perché in realtà si sposano alla perfezione anche con mini e midi skirt e in questo modo possono facilmente essere sfruttati anche in altre occasioni.

Vi abbiamo convinto a cedere al trend ma avete bisogno di qualche idea su come abbinare gonna e mocassini? Ecco 7 look da cui potete lasciarvi ispirare in questa stagione.

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7 idee su come abbinare gonna e mocassini

Nelle belle giornate di sole, potete partire da una minigonna a pieghe a quadri super colorata. Se le temperature lo permettono, vi basterà indossarla con un top bianco, un blazer nero, dei mocassini en pendant e dei calzini rossi a contrasto per ottenere un daily look semplice ma di grande effetto.

In quei giorni in cui avete bisogno di coprirvi di più, potete optare per una gonna midi a stampa tartan. Anche in questo caso, per sfruttarla facilmente nel quotidiano, è sufficiente mixarla a capi e accessori super basic, come una t-shirt bianca, dei mocassini marroni dal design essenziale e un bomber scamosciato dai toni neutri.

Avete un debole per i look in stile preppy? Tutto quello che vi serve per cavalcare la tendenza è un maglione con le trecce con un profondo scollo a v, una gonna a stampa check e dei mocassini neri, da indossare rigorosamente con calzini bianchi a vista.

Come abbinare gonna e mocassini in modo più chic? Date loro una chance con un coordinato grigio, composto da giacca cropped e midi skirt. Il tocco che aggiunge un twist al tutto? Un paio di calzini lunghi appena sotto il ginocchio e una mini borsa a mano rossa.

Invece di portare i mocassini con il solito power suit per l’ufficio, perché non provarli con un completo più contemporaneo. Ve ne serve uno, con blazer monopetto e minigonna coordinata, declinato nella nuance del momento, il marrone. Per completare il look saranno sufficienti dei collant marroni e dei mocassini dello stesso colore.

Per un outfit caldo e super femminile, potete scegliere un maglione chunky con qualche dettaglio colorato e una gonna a matita. Al posto dei classici mocassini flat, per guadagnare qualche centimetro, potete dare una chance ai modelli con il tacco.

E dato che i mocassini con il tacco sono una valida alternativa alle pumps, potete prenderli in considerazione per costruire anche mise più eleganti e raffinate, come questa composta da camicia con il fiocco e gonna midi a pieghe.

Foto: GettyImage