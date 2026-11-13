Cassetti che sanno di chiuso rovinano il piacere del bucato appena fatto: sei idee naturali, economiche e fai da te per trasformarli in piccoli scrigni profumati.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità passiamo fino al 90% del tempo in ambienti chiusi. Traduzione pratica: tutto ciò che mettiamo in casa, profumatori compresi, finisce nei polmoni oltre che nei cassetti.

Se preferite evitare spray aggressivi e tavolette chimiche, la buona notizia è che esistono soluzioni semplici, green e low cost. Qui trovate sei idee fai da te per profumare i cassetti, più qualche trucco per far durare il profumo il più a lungo possibile.

Perché i cassetti puzzano (e cosa fare prima di profumarli)

L’odore di chiuso nasce quasi sempre da tre fattori: umidità, poca aria e tessuti riposti quando non sono del tutto asciutti. Il legno, poi, assorbe e trattiene tutto, profumi e cattivi odori.

Prima di pensare al profumo serve una fase zero. Svuotate il cassetto, aspirate polvere e briciole, poi passate un panno inumidito con acqua e un po’ di aceto bianco. Lasciate asciugare completamente, almeno due o tre ore, con i cassetti aperti. Se l’odore è ancora forte, mettete per 24 ore un piattino con bicarbonato o carbone attivo: assorbono i residui e preparano il terreno alle essenze.

6 soluzioni naturali fai da te per profumare i cassetti

1. Sacchetti alla lavanda ed erbe secche

Occorrente: fiori secchi di lavanda (potete aggiungere rosa, camomilla o eucalipto) e piccoli sacchetti in cotone, lino o tulle. Riempite i sacchetti, chiudeteli bene e sistemateli tra le pile di biancheria. La lavanda è anche un classico deterrente per le tarme e, se ben asciutta, profuma fino a sei mesi: ogni tanto schiacciate il sacchetto tra le dita per ravvivare l’aroma.

2. Sacchetti assorbi-odori con bicarbonato, riso e oli essenziali

Occorrente: 2 cucchiai di riso, 1 cucchiaio di bicarbonato, 2-3 gocce di oli essenziali (lavanda, limone, rosmarino) e un sacchetto traspirante. Mescolate riso e bicarbonato, aggiungete le gocce, inserite nel sacchetto e chiudete. Il mix assorbe l’umidità e rilascia un profumo delicato: ideale per cassetti della biancheria e del pigiama. Da sostituire ogni tre-quattro settimane.

3. Pot-pourri di agrumi e spezie

Perfetto per i cassetti della cucina. Fate seccare le bucce di arancia (tre-quattro giorni su un termosifone o in un punto ventilato), poi unite chiodi di garofano, bastoncini di cannella e, se li avete, anice stellato. Mettete il pot-pourri in un sacchetto di tessuto o in una piccola ciotola da sistemare nel cassetto degli strofinacci o delle tovaglie. Le bucce agrumate profumano per quattro-sei settimane, le spezie fino a qualche mese.

4. Gessetti profumati fai da te

Occorrente: 200 g di bicarbonato, 100 g di amido di mais, 150 ml di acqua e circa 20 gocce di olio essenziale a scelta. Mescolate tutto in un pentolino a fiamma bassa finché il composto si stacca dalle pareti, poi riempite piccoli stampi in silicone. Dopo 24 ore di riposo i gessetti sono pronti: mettetene uno in un sacchetto di tulle per ogni cassetto. Profumano a lungo, non sporcano e si possono ravvivare aggiungendo una goccia di olio in superficie.

5. Carta profumata artigianale

Ideale per cassetti stretti di calze e intimo. Tagliate fogli di carta assorbente non patinata a misura del cassetto. In uno spruzzino miscelate acqua e alcol alimentare in parti uguali, aggiungendo il 3-5% di olio essenziale (per esempio mandarino o geranio). Vaporizzate sui fogli, lasciate asciugare del tutto e appoggiateli sul fondo del cassetto. L’effetto dura circa quattro-sei settimane.

6. Rimedi express: fazzoletti, sapone e fondi di caffè

Per un intervento lampo: un fazzoletto di cotone o un batuffolo di ovatta con due-tre gocce di olio essenziale, chiuso in un piccolo sacchetto, profuma per una-due settimane. In alternativa, pezzetti di sapone di Marsiglia in un sacchettino regalano una nota di pulito ai cassetti della biancheria. Nei cassetti di scarpe o ingresso funzionano bene anche i fondi di caffè, ben asciutti e raccolti in un filtro: assorbono gli odori forti e lasciano una traccia calda.

Durata, sicurezza e manutenzione del profumo nei cassetti

Per orientarsi tra le opzioni, una sintesi veloce: lavanda secca e spezie sono le più longeve, i sacchetti con bicarbonato e i rimedi express richiedono qualche rinnovo in più ma lavorano molto bene sugli odori di umido.

Rimedio Durata media Cassetti ideali Sacchetti alla lavanda fino a 6 mesi biancheria, lana, maglieria Bicarbonato + riso + oli 3-4 settimane pigiami, t-shirt, bimbi Agrumi e spezie 4 settimane - 4 mesi cucina, ingresso Gessetti profumati 4-6 settimane qualsiasi cassetto Carta profumata 4-6 settimane calze, intimo, accessori Rimedi express 1-3 settimane cassetti da “rinfrescare” al volo

Capitolo sicurezza: niente oli essenziali puri a contatto diretto con i tessuti, soprattutto seta e capi chiari, perché possono macchiare o irritare la pelle. Usateli sempre su supporti (bicarbonato, carta, riso, gessetti) e senza esagerare con le gocce, soprattutto in cassetti piccoli. Nei cassetti dei neonati meglio fragranze molto delicate e poche essenze; in case con animali domestici alcuni oli possono essere sconsigliati, quindi è prudente confrontarsi con il veterinario.

Per evitare che l’odore di chiuso ritorni, la manutenzione è la vera arma segreta. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità mantenere l’umidità domestica intorno al 40-60% aiuta a prevenire muffe e cattivi odori: tradotto, niente capi “quasi asciutti” nei cassetti. Arieggiate ogni tanto aprendo del tutto i frontali per cinque-dieci minuti e segnatevi, mentalmente, un piccolo calendario: sacchetti e gessetti da sostituire o ricaricare ogni tre-sei settimane a seconda dell’intensità desiderata. Il risultato sarà un bucato che profuma davvero anche quando il cassetto resta chiuso.