Il guardaroba dei desideri. Dalle amiche, alla mamma o alla sorella più cool, ecco tutte le idee moda più belle da regalare o regalarsi questo Natale!

Regali di Natale per lei: la missione (im)possibile è ufficialmente aperta, siete pronti? Basta il primo albero illuminato in vetrina, un’ondata di cannella nell’aria e il countdown parte da solo: ci sono i regali di Natale per lei da trovare, e nessuna lista di Babbo Natale ci è mai sembrata così complicata. Perché sì, lei è unica, ha gusti precisi e, soprattutto, ha un armadio che ne sa più di noi. Ma la sfida è iniziata, e noi siamo pronte ad aiutarvi.

Che si tratti della mamma dal gusto très chic, della sorella fashionista sempre un passo avanti, dell’amica del cuore che non passa mai inosservata o della collega che non rinuncia a un tocco elegante nemmeno il lunedì mattina, quest’anno abbiamo selezionato idee capaci di strappare un “wow” a ogni apertura di pacchetto (e di evitare l’immancabile “ah, grazie... carino”).

Dai capi must-have delle collezioni più desiderate agli accessori che portano subito aria di festa, la nostra selezione celebra la magia delle feste in tutte le sue sfumature. C’è spazio per chi ama il classico senza tempo, tra cashmere avvolgente, dettagli gold e silhouette eleganti ma versatili, ma anche per chi vuole stupire con un tocco pop, un colore audace o un accessorio che si fa notare a chilometri di distanza.

E poi c’è la sezione più importante: quella dedicata a chi ama concedersi (o regalarsi!) un momento di self-love sotto l’albero. Perché diciamocelo: tra cene, brindisi e liste infinite, un auto-regalo super chic è l’unico che siamo sicure di azzeccare al primo colpo.

Quindi prendetevi una pausa, magari con una tazza di cioccolata calda in mano e il telefono in modalità “non disturbare”, e lasciatevi ispirare dalla nostra gallery di regali moda per un Natale 2026 luminoso e pieno di stile e di...magia!

Regali di Natale moda per lei 2026 (abiti, giacche, maglioni e molto altro)

Regali di Natale per lei : il guardaroba dei sogni LANCEL



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COS



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DIXIE



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IMPERIAL FASHION



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PLEASE



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RODO



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IKA JANE



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VIC MATIE'



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FESTA FORESTA



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ANTICA CUOIERIA



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JUSTMINE



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GIVENCHY



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CANADA GOOSE



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NATURA



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AMF



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A.BOCCA



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ELISABETTA DELOGU



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ALO



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GALLO



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MANOLO BLAHNIK



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1972 DESA



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ROKIT ORIGINALS



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BORSALINO



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ANNA FIELD by Zalando



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PRIMADONNA COLLECTION



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SOEUR



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ZIMMERMANN



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DOUCAL'S



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ALMA SANCHEZ



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BABYLON



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ICEBREAKER



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ACNE STUDIOS



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FRAU



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HALITE JEWELS



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DONDUP



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GIO Giovanni Gerosa



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CETTINA BUCCA



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WOLFORD



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DRUMOHR



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MARCO TOZZI



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SILHOUETTE



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ALESSANDRO ENRIQUEZ



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ALVIERO MARTINI 1A CLASSE



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AMORECARO



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BOMBOOGIE



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BOGNER



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BRIC'S



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FRANCESCA GERACI made in Italy



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UNDER ARMOUR



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CALZEDONIA



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CAMPOMAGGI



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CASADEI X THE ARCHIVIA



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COLUMBIA



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PEOPLE OF SHIBUYA



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CIGALA'S



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CHARLES&KEITH



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ESSENTIEL ANTWERP



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EYEPETIZER



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FERRAGAMO



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FELISI



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INTIMISSIMI



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JEANNE BARET



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L.B.M. 1911



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LA PERLA



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LE PANDORINE



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LIVIANA CONTI



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LUISA SPAGNOLI



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MANGO



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ISOLE & VULCANI



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MARC O'POLO



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MIU MIU



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MONTBLANC



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ARTHUR ARBESSER



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MY STYLE BAGS



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MYKITA



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LUG VON SIGA



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NEW BALANCE su Cisalfa Sport



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NORT BEACHWEAR



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PARAJUMPERS



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OVYÉ



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PENCE 1979



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PITTAROSSO e SCARPE&SCARPE



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PRADA



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PS DON'T FORGET ME



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ROBERTO COLLINA



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ROMEO GIGLI



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SALEWA



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SANDRO



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YVES SALOMON



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MANDARINA DUCK



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