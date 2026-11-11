Il maglione rosso si conferma il capo più desiderato di questo autunno! Come indossarlo in modo cool da mattina a sera? Lasciatevi ispirare da queste 7 idee look.

Eravamo ancora alla fine dell’estate quando abbiamo iniziato a vederlo addosso alle trend setter e a distanza di tempo poco o nulla è cambiato: il maglione rosso è ancora uno dei grandi must-have della stagione.

Annodato sulle spalle, stretto in vita, legato al collo come fosse un foulard: in questi ultimi mesi lo abbiamo visto portare in tutte le salse.

E se pensavate che una volta arrivato il freddo sarebbe finito nel dimenticatoio, beh, preparatevi a ricredervi.

Eh sì perché i modelli in cotone o in maglia leggera, che hanno spopolato dappertutto fino ad oggi, hanno già lasciato spazio a versioni più calde e avvolgenti in lana e cashmere, da sfruttare anche in inverno inoltrato.

In versione girocollo, con profondo scollo a v, con mezza zip, a collo alto: le varianti da cui farsi tentare sono tantissime. Ma prima di darsi da fare con lo shopping, meglio avere le idee chiare su come abbinare con stile il maglione rosso, in modo da non rischiare di lasciarlo nel fondo dell’armadio.

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7 idee da Instagram su come abbinare il maglione rosso

Il rosso è un colore che inevitabilmente cattura l’attenzione ma basta sceglierlo a piccole dosi per riuscire a sfruttarlo con nonchalance anche con i look più informali. Un’idea per valorizzare anche agli outfit più basic? Partite dalla classica combo “camicia + jeans a sigaretta”. Unite un trench color cammello e delle ballerine animalier. Date poi un twist al tutto con un maglione rosso poggiato sulle spalle.

Per un look altrettanto easy ma più in linea con i colori della stagione, potete provare il maglione rosso con dei jeans neri dal taglio barrel. La cosa più furba da fare è completare con degli stivaletti neri con il tacco largo. E magari inserire un bomber a stampa check dalle nuance calde e avvolgenti.

Se, invece, sognate una resa più raffinata, potete sostituire i vostri jeans total black con un paio di pantaloni neri dalla silhouette fluida. Per finire il look basteranno delle pumps con il tacco alto.

Il maglione rosso si sposa molto bene anche con i pantaloni marroni. Prendete in considerazione l'idea di indossarlo con sneakers in suede e borsa a spalla scamosciata. Può rivelarsi la perfetta "divisa" per il tempo libero o i weekend di relax.

Ma potete sceglierlo per sdrammatizzare un grande classico del guardaroba sartoriale, come i pantaloni gessati. Assicuratevi solo di aggiungere qualche accessorio d’effetto, come degli stivali con kitten heels, una tote bag in formato maxi e una coppola.

Come abbinare il maglione rosso in modo più raffinato? Quello che vi serve è una gonna midi grigia, una camicia (da far sbucare fuori dal colletto e dai polsini) e delle slingback dalla punta affilata.

In alternativa, se anche durante le uscite serali o le occasioni speciali volete mettere al primo posto la comodità, potete portarlo con dei pantaloni bianchi wide leg. Il tocco chic? Una camicia bianca e dei sandali con il tacco dal design essenziale.

Se, invece, volete dare una chance a una delle combo del momento, abbinate un maglione rosso a dei pantaloni leopardati e a un paio di UGG. È l'ideale per unire comfort, calore e coolness nello stesso look.

Foto di copertina: GettyImage