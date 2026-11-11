È iniziata la stagione fredda e questo significa preparare il guardaroba a outfit invernali che sappiano coniugare stile e praticità

Uno dei dilemmi principali della fall-winter, per tutte le fashioniste, è: ma ora che inizia a fare freddo, come posso vestirmi cool anche quando devo essere strategica?

Non vi preoccupate: è una domanda che assilla tutte noi da tempo perché, ammettiamolo, la stagione fredda non è proprio il momento dell’anno più favorevole ai nostri look.

Negli anni, però, abbiamo trovato degli escamotage: se pantaloni lunghi e maglioni diventano necessari per affrontare le giornate di pioggia, allora un capospalla o un accessorio statement per dare una svolta all’outfit possono essere dei veri e propri salvavita.

Ma anche: vogliamo uscire senza giubbotto? Optiamo per blazer, gilet o maglioni in materiali caldi, abbinati a lunghe gonne di lana e stivali, per un look in stile british.

E, per altre inspo e consigli, continuate a leggere la nostra selezione di 7 combinazioni - rubate direttamente a Instagram - che ci insegnano a inglobare praticità e moda!

Come vestirsi in modo cool anche quando fa freddo? Il cappotto statement

Come dicevamo prima, una delle soluzioni migliori per trasformare un outfit da out a in nel giro di pochi minuti è proprio quella di adornarlo con un capospalla da urlo. Più è stravagante, particolare e originale, meglio è. Per la fall-winter 2026, tra l’altro, il focus è sugli afghani, ricchi di inserti in pelo e pelliccia.

Come vestirsi in modo cool anche quando fa freddo? Bomber + accessori coordinati

Purtroppo, non tutti i capispalla che abbiamo nell’armadio riescono a raggiungere il livello di coolness di un afghano. E a volte ci sono situazioni che ci obbligano a optare per alternative più versatili. È il caso, per esempio, del bomber che, abbinato però a un paio di pantaloni loose, ballerine e borsa a mano, si trasforma in una scelta decisamente modaiola.

Come vestirsi in modo cool anche quando fa freddo? Gonna maxi e coat afghano

Amanti delle gonne, delle scarpe statement e dei capispalla d’impatto? Perché non mixarli tutti e tre insieme? Per l’inverno basta scegliere i pezzi giusti: décolleté d’obbligo, abbinate a una bella gonna maxi (sotto la quale possiamo nascondere un paio di calze) e a un bell’afghano, rimanendo in tema.

Come vestirsi in modo cool anche quando fa freddo? Parola d'ordine: layering

I maglioni sono forse il key symbol della stagione fredda: ne abbiamo di tutti i colori, fogge, materiali e “spessori”. Talmente inflazionati che, a volte, non abbiamo più voglia di indossarli. Il modo per svecchiarli, quindi, è giocare con il layering: camicie sotto maglioni cozy e maxi, T-shirt che si intravedono in punti strategici e, infine, una bella gonna maxi, anch’essa a balze.

Come vestirsi in modo cool anche quando fa freddo? Blazer di lana + gonna a balze

Voglia di qualcosa di ricercato e diverso dal solito? Perchè non optare per un bel blazer di lana! Caldo, confortevole (e allo stesso tempo tremendamente chic), può dare vita a tutta una serie di outfit bon ton, retrò e fashionable.

Come vestirsi in modo cool anche quando fa freddo? Cappotto abbinato agli accessori

Infine, una delle scelte obbligate d’inverno, spesso, è proprio il cappotto. Intramontabile ed eterno, è il capospalla di una vita intera. E, proprio perchè è “di una vita intera”, dobbiamo trovare nuovi modi per renderlo contemporaneo e divertente da indossare, come l’abbinarlo (ton sur ton, per esempio) ad accessori coordinati!

Come vestirsi in modo cool anche quando fa freddo? Look minimal

Sempre restando in tema maglioni, un altro modo per fare styling è quello di sfoggiarli in pieno stile anni ’90. Look monocromatici o quasi, raffinati e minimalisti che, nonostante la loro “classicità”, non stancano mai.