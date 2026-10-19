L'abbinamento del momento è un gioco di contrasti: maglione morbido e una gonna fluida, bordata in pizzo. Ecco come provarlo, in 8 declinazioni





Da diverse stagione la gonna in raso con inserti in pizzo è uno dei capi più amati. La sua leggerezza la rende ideale per look estivi e primaverili e potrebbe indurre a credere che il suo momento di brillare termini con l'abbassarsi delle temperature.

In realtà, per l'autunno e perché no, anche per l'inverno che arriverà, questa gonna dal carattere romantico sarà ancora in cima alla lista dei must-have. Il merito è di un abbinamento semplice, che punta su un delizioso gioco di contrasti: quello tra la leggerezza della gonna appunto, e la morbidezza e il calore di una maglione.

A girocollo, a v, con il colletto in stile polo o oversize, anche in formato cardigan, quello che è uno dei passe-partout delle stagioni più fredde diventa il pezzo chiave per dare vita a degli outfit originali, che spostano gli equilibri e i pesi classici.

Gambe leggere, spalle avvolte in un morbido abbraccio: questa coppia, che vi raccontiamo attraverso 8 proposte di total look (che includono scarpe e borse), è versatile e facilmente declinabile in base al proprio stile o alle occasioni quotidiane.

Dall'ufficio a una serata speciale, passando per cerimonie e weekend fuori porta, scoprite come indossare la combo più interessante dell'autunno.

In ufficio

Un mix equilibrato che si adatta anche al lavoro in ufficio: gonna con pizzo in tinta, mocassini ai piedi e un maglione, classico o come questo, con maxi colletto.

Da sinistra: Maglione a polo con colletto ampio, CLAUDIE PIERLOT - Gonna in raso con pizzo, MANGO - Borsa Venus Nabucco Large a spalla in pelle nabuk, ORCIANI - Mocassini Alain in pelle, SAINT LAURENT.

Credits: Zalando.it/Mango.com/Orciani.com/Mytheresa.com





Per una cena informale

Abbinamento perfetto per quegli eventi serali che fanno venire voglia di sperimentare dettagli ricercati e curati: una gonna con bordo in pizzo, un maglione con scollo profondo da indossare direttamente sulla pelle. Gli accessori sono eleganti ma non troppo, un tacco medio e una borsa con ricami ma dalla forma semplice.





Da sinistra: Maglia lunga in misto lana con scollo profondo, MASSIMO DUTTI - Gonna midi jacquard con pizzo, ZARA - Borsa con applicazioni, ZARA - Scarpe slingback, MASSIMO DUTTI.

Credits: Massimodutti.com/Zara.com



Un tocco d'ispirazione vintage

Un look che insieme alcuni degli elementi femminili per eccellenza, coma un maglione incrociato che segue la silhouette, un tacco alto (con un fiocco decorativo) e una borsa a spalla. Sulla gonna, a matita, un pizzo dal ricamo sofisticato.

Da sinistra: Maglia con scollo a V in merino extrafine, MALIPARMI - Gonna in filato Platinum, esclusivo di Fabiana Filippi, che combina lana, seta e cashmere, con bordura in pizzo, FABIANA FILIPPI - Slingback Cubisto alte, JACQUEMUS - Borsa a spalla The Stockholm effetto coccodrillo, DE MELLIER.

Credits: Maliparmi.com/Fabianafilippi.com/Jacquemus.com/Demellierlondon.com

Con le sneakers

Sono diventate le alleate perfette del quotidiano e sì, stanno bene anche con una gonna dall'animo romantico. Le sneakers si abbinano a una longuette con bordo in pizzo e a un morbido maglione di lana, da scegliere con una linea over per dare all'insieme un aspetto casual e rilassato.

Da sinistra: Maglione in lana merino con scollo a V, BENETTON - Gonna a campana con bordo in pizzo, MANGO - Borsa Arco in pelle di vitello, DIENÈE - Sneakers SL72 OG animalier, ADIDAS.

Credits: Benetton.com/Zalando.it/Dienee.com





In total black

Per le amanti del nero il pizzo è sempre una buona idea. Da osare con un maglione con colletto polo e bottoni, un paio di stivaletti e una borsa di carattere.

Da sinistra: Maglione stile polo in lana, ARKET - Gonna lunga bimateriale in pizzo, SANDRO PARIS - Borsa Le City East West mini, BALENCIAGA - Stivaletti in pelle Bettina, PARIS TEXAS.

Credits: Arket.com/Sandro-paris.com/Balenciaga.com/Paristexasbrand.com



Country vibes

Sembra uscito dalla perfetta palette autunnale questo look basato su sfumature di marroni, ricami floreali e un tocco di motivo tartan.

Da sinistra: Maglione in cashmere a fiori, RALPH LAUREN - Gonna linguette con inserti in pizzo, DÔEN - Borsa a secchiello in tweed di lana, RUE DE VERNEUIL - Stivaletti Balia in pelle di vitello, VELASCA.

Credits: Ralphlauren.com/Farfetch.com/Net-a-porter.com/Velascawomen.com



Romantico, da cerimonia

Un ottimo mix per quelle cerimonie che non richiedono un total look troppo formale. Alla gonna, con drappeggio in pizzo e fondo asimmetrico, si abbina un maglione dalle linee morbide. A completare una clutch gioiello e un tacco che cattura l'attenzione.

Da sinistra: Maglione in mohair, TOTEME - Gonna asimmetrica in satin con pizzo, PINKO - Borsa clutch rigida, CULT GAIA - Sandali Cupid in velluto con platform, AQUAZZURA.

Credits: Net-a-porter.com/Pinko.com



Richiami rock

Il pizzo fa breccia anche nei cuori giù ribelli in questo abbinamento di carattere. Il cardigan Argyle si abbina alla balza in pizzo e ai biker boots con dettagli metallici.

Da sinistra: Cardigan Argyle con collo alto, BALLANTYNE - Minigonna in raso con volant e pizzo, GANNI - Borsa bucket a spalla in pelle, HEREU - Stivali biker in pelle con cinturini e fibbia, TOMMY HILFIGER.

Credits: Ballantyne.com/Mytheresa.com/Hereustudio.com/Tommy.com



