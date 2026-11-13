Dieci idee per smettere di combattere con il volume e i capelli crespi e imparare a giocare con la propria texture naturale

Basta una giornata umida per mettere alla prova anche la piega più accurata. I capelli perdono definizione e le lunghezze si gonfiano trasformando una chioma ordinata in una massa difficile da gestire. È il problema dei capelli crespi, che riguarda soprattutto quelli porosi, secchi o danneggiati, ma che può manifestarsi anche sulle texture naturalmente mosse e ricce. Se la scelta dei prodotti giusti e una routine di cura mirata aiutano a migliorare l'aspetto della fibra, anche il taglio può fare la differenza. Vediamo insieme come con 10 idee da cui partire per il prossimo appuntamento dal vostro hairstylist di fiducia.

1. Il butterfly cut

Il butterfly cut alterna scalature più corte intorno al viso e lunghezze che restano piene sulle spalle e sulla schiena. È una soluzione interessante per chi ha molti capelli e vuole alleggerire la chioma senza rinunciare alla lunghezza. Se i capelli tendono al crespo, però, le scalature devono essere studiate con attenzione e adattate alla texture naturale, per non svuotare troppo le punte.

2. Il soft shag per capelli crespi

Rispetto allo shag classico, il soft shag ha linee più morbide e scalature meno evidenti. Le ciocche si muovono intorno al viso e accompagnano il movimento naturale dei capelli, soprattutto se mossi o ricci. È il taglio giusto per chi desidera una chioma dinamica, ma preferisce evitare un effetto troppo spettinato o scomposto.

3. Il pixie lungo

Anche chi ama i capelli corti può trovare nel pixie lungo una soluzione interessante. Il ciuffo più lungo sulla parte superiore crea movimento e permette di valorizzare la texture naturale, mentre i lati e la nuca più corti alleggeriscono la forma. Sui capelli molto ricci o tendenti a gonfiarsi, è importante valutare bene le proporzioni.

4. Il taglio a U per capelli crespi

Per chi non vuole rinunciare ai capelli lunghi, il taglio a U permette di dare una forma alla chioma senza creare stacchi troppo netti. Sul retro, le lunghezze seguono una curva morbida, con i lati leggermente più corti. È una scelta che mantiene la pienezza delle punte e accompagna bene anche il movimento dei capelli mossi, soprattutto quando le scalature sono leggere.

5. Il taglio midi alle clavicole

La media lunghezza è una delle soluzioni più versatili per chi desidera una chioma facile da gestire, senza rinunciare alla possibilità di raccoglierla in modi diversi. Il taglio che sfiora le clavicole, per esempio, contribuisce a contenere il volume, mentre le punte possono essere lavorate per dare alla forma maggiore leggerezza. Il segreto è evitare un contorno troppo svuotato e privo di movimento.

6. I capelli lunghi con scalature invisibili

Chi ama le chiome XXL non deve necessariamente rinunciare alle scalature per paura del crespo. Quelle lunghe e quasi impercettibili, infatti, permettono di alleggerire la massa senza comprometterne la compattezza. Lavorate in modo strategico, seguendo la densità dei capelli, in modo da rendere la silhouette più armoniosa. La differenza rispetto a una scalatura tradizionale molto evidente è proprio nella gradualità: le diverse lunghezze si fondono tra loro, senza creare stacchi troppo marcati.

7. Il long bob per i capelli crespi

Il caschetto lungo, che si colloca generalmente tra il mento e le clavicole, è uno dei tagli più trasversali e continua a essere uno dei look più consigliati a chi combatte con il crespo. Richiede però qualche attenzione in più nella manutenzione: per conservare la forma, soprattutto nella versione più geometrica, è consigliabile spuntarlo ogni sei-otto settimane.

8. Le scalature interne per alleggerire la massa

Avere tanti capelli non significa necessariamente avere una chioma facile da gestire. Quando la densità è elevata, il volume può concentrarsi in alcune zone creando una forma poco armoniosa. In questi casi, le scalature interne permettono di intervenire sulla massa senza modificare eccessivamente i perimetri e senza perdere lunghezza.

9. La frangia lunga e aperta

Anche chi ha i capelli crespi può sperimentare una frangia, purché scelga una forma adatta alla propria texture. Quelle molto corte e piene, infatti, possono essere più difficili da gestire quando aumenta l'umidità: tendono a sollevarsi, perdere la piega e separarsi in ciocche. Meglio puntare su una versione lunga e aperta, con la classica curtain.

10. Il taglio leggermente sfilato per i capelli crespi

Per chi desidera un po' di movimento senza perdere corpo, la soluzione può essere una sfilatura molto delicata. Qualche ciocca più corta intorno al viso è sufficiente per dare dinamismo alla chioma, senza alleggerire troppo le lunghezze. È un'opzione particolarmente adatta ai capelli fini, sui quali scalature eccessive rischiano di accentuare la trasparenza delle punte.

Come mantenere il taglio e gestire i capelli crespi

Per mantenere il taglio in ordine, è importante spuntare regolarmente i capelli ed eliminare le punte rovinate: in genere, ogni otto-dodici settimane. I bob e i tagli più strutturati, invece, richiedono qualche ritocco in più, circa ogni sei-otto settimane. Ricordate, però: il taglio, da solo, non elimina il crespo, ma può aiutare a gestire meglio il volume e a rendere la chioma più ordinata. Il segreto è scegliere insieme all’hair stylist una forma adatta alla propria tipologia di capelli, senza cercare necessariamente di togliere volume a tutti i costi.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics