Continua il vostro viaggio tra i colori Pantone più cool del 2020: è la volta di Cinnamon Stick, una nuance cannella golosa e super chic

Caldo e terroso. Dolce ma al tempo stesso speziato. Ideale d'estate per esaltare l'abbronzatura, ma perfetto anche in autunno per regalare al look un tocco intenso e sofisticato.

Si direbbe che il Cinnamon Stick, uno dei colori must del 2020 secondo l'autorevole azienda americana Pantone, sia una nuance caratterizzata da forti contrasti. Il che ai nostri occhi la rende davvero speciale.

Si tratta come suggerisce il suo nome di una tonalità di cannella golosa e vibrante che porterà una ventata di glamour nel vostro guardaroba estivo ma che potrete sfruttare anche a settembre al rientro dalle vacanze e nel corso dell'autunno. Che cosa chiedere di più?

Gli abbinamenti da provare assolutamente? Inutile dire che quella con il bianco sia un'unione vincente, dato che si esaltano a vicenda. Tra le combo impeccabili ci sono poi anche quelle con i toni polverosi dell'azzurro, con il rosa corallo, con il turchese, con il viola ma anche con il beige e con tutta la palette dei colori neutri per una resa discreta e super chic.

Ecco una selezione di capi e accessori ad hoc da cui lasciarsi tentare subito.

