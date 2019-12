Il verde si conferma in testa ai colori must dell'inverno 2020. E ben si sposa con i più svariati colori a contrasto. Curiose di scoprire come abbinarlo?

Energico e rigenerante, talvolta austero, è per antonomasia il colore della natura e - come Dante insegna nel "Purgatorio" - il simbolo della speranza. Come (e con) il rosso ci ricorda il Natale per il richiamo all’abete, è di buon auspicio ed è più che mai un must di stagione. Ovviamente parliamo del verde che nella palette cromatica dell'inverno 2020 si conferma in testa ai colori di tendenza e non in un'unica gradazione.

Se infatti nel lontano 1936 l’idea di verde rimandava allo smeraldo dell’abito di Rossella O’Hara ricavato dalle tende di casa e nel 1945 non c’erano occhi che per il verde Carven reso celebre dall’abito in cotone a righe “Ma griffe”, il 2000 fu l’anno della sfumatura ispirata alla giungla sullo Jungle Dress di Versace indossato ai Grammy Awards che provocò indirettamente il lancio di Google Immagini. Mentre nel più recente 2017 il Greenery di Pantone era senza dubbio tra gli hot topic dell’anno.

Ebbene, oggi, sotto i riflettori, tra le tonalità più cool del momento, non c'è una sola punta di verde, ma una rosa di gradazioni dall’acqua al militare, dal petrolio al menta che - come tendenza comanda - si sfoggiano in total look o si mescolano tra loro … e non solo tra loro. Il valore aggiunto della stagione in corso sta nel mix&match con tinte a contrasto.

Come fare? Ve lo sveliamo noi. Ecco come abbinare il verde in inverno. A voi, non resta che immergervi con noi nella natura.

Come abbinare il verde petrolio

La moda passa, il trench resta. Puntate su un modello lungo, dal fascino contemporaneo, in tinta petrolio. E abbinatelo a un paio di ballerine a punta dello stesso colore con applicazioni preziose. Quando sbottonerete il trench, sotto dovrete sfoggiare senza alcun dubbio un paio di pantaloni cammello dal taglio sartoriale e un pullover lilla minimal e tinta unita.

Trench VALENTINO, pantaloni UNIQLO, pullover BENETTON, scarpe PRETTY BALLERINAS

Come abbinare il verde scuro

In total look con accessori marroni. Una camicia classica e morbida in satin con un paio di pantaloni palazzo a vita alta, cintura coordinata inclusa, sarà il binomio perfetto da completare con un paio di stivaletti in cuoio con tacco medio e con una borsa a tutto logo.

Camicia ZARA, pantaloni SIES MARJAN, borsa FENDI, tronchetti AQUAZZURA

Come abbinare il verde acqua

La freschezza del verde acqua non può che portarci allegria. Ed eccoci a tramutarla subito in un accostamento di color vivaci. Prendete un capo must come una gonna in pelle con un meraviglioso tulipano stampato e abbinatelo a un dolcevita rosso che richiami i colori dei suoi petali. Aggiungete un ulteriore tocco di luce con una clutch gialla a stampa cocco. Ai piedi, un paio di scarpe in velluto verde bosco completeranno alla perfezione questo look che sa di prati e fioriture d' inverno.

Gonna PRADA, dolcevita FALCONERI, scarpe CHIE MIHARA, borsa ALAIA

Come abbinare il verde menta

Con il ruggine! Why not? Per un evento o un’occasione speciale, la delicatezza di un abito A-line a spalline dal sapore romantico si sposerà perfettamente con la grinta di un'eco-pelliccia corta e la preziosità di una borsa matelassè in velluto con dettaglio gioiello, entrambi rugginosi. Ai piedi prediligete un paio di decollete a punta verde smeraldo.

Abito MARC JACOBS, eco-pelliccia VELVET, pumps GIANVITO ROSSI, borsa MIU MIU

Come abbinare il verde militare

Per un effetto a metà tra sporty e workwear che ci piace tanto, suggeriamo una tuta in tinta mimetica che abbineremmo più che volentieri a un paio di sneakers e a un piumino over nelle tonalità del crema. Come ciliegina sulla torta, una tracolla con il tocco rock delle borchie, ovviamente in una tonalità precisa, azzurro avio.

Tuta BENETTON, piumino NANUSHKA, borsa VALENTINO, sneakers BALENCIAGA

Pronte a tirare fuori tutto il vostro pollice verde?