Sobrio e sempre di classe, il color mattone rientra a pieno titolo tra le tonalità intramontabili del guardaroba di ogni stagione. Ecco come abbinarlo per evitare scivoloni di stile.



Con le sue sfumature calde e vivaci ricorda il foliage tipico di questo periodo dell'anno, ma in realtà il color mattone rientra a pieno titolo tra le tonalità intramontabili del guardaroba di ogni stagione.

L’autunno-inverno 2019 ovviamente non fa eccezione e vede questo particolare tono a metà strada tra arancio e marrone fra i color trend più forti del momento.

Sobrio e sempre di classe - non a caso ricorre spesso nei look di icone di stile del calibro di Olivia Palermo - si fa notare senza risultare mai eccessivo e - aspetto da non trascurare - sta bene proprio a tutte, adattandosi a qualsiasi tipo di carnagione, da quelle mediterranee alle più chiare.







Per la stagione fredda lo ritroviamo praticamente ovunque, declinato ubiquamente su capispalla - dalle giacche di pelle ai blazer, fino ai cappotti - e morbidi maglioni di cashmere, pantaloni in velluto, camicie di seta e abiti eleganti. Insomma, questa tonalità sarà il fil rouge - o meglio, il fil orange - di ogni nostro outfit da qui ai prossimi mesi.

Ma come indossare il color mattone senza incorrere in scivoloni di stile? Per rispondere a questo fashion dilemma abbiamo selezionato 5 abbinamenti a prova di errore da sperimentare e sfoggiare subito. Lasciatevi ispirare dalle nostre idee look!







Pantalone color mattone + giacca check





Se cercate un capo color mattone davvero passepartout optate per un paio di pantaloni di velluto a coste, un grande classico che si rivela perfetto sia per l’ufficio che per il tempo libero. Abbinateli a un blazer o a un cappotto a motivo check e a un paio di mocassini: otterrete la divisa perfetta per l’autunno.





Pantalone a palazzo in velluto a costine PLAN C, blazer a motivo check in misto lana WEEKEND MAX MARA, pullover in modal cashmere ultralight INTIMISSIMI, mocassino in vernice TOD’S.

Credits: thedoublef.com, weekendmaxmara.com, intimissimi.com, net-a-porter.com







Abito color mattone + accessori neri





Se siete a corto di idee per gli outfit delle feste date una chance al color mattone, magari declinato in versione abito. Vi basterà "matcharlo" con accessori e scarpe nere per essere elegantissime senza cadere nel banale.





Abito con scollo a V e maniche a sbuffo THREE FLOOR, mini bag in pelle e suede CHLOÉ, cerchietto bombato in seta PRADA, mules in gros grain GIANVITO ROSSI.

Credits: farfetch.com, net-a-porter.com







Gonna color mattone + cardigan bianco





Chi ha detto che il bianco è un colore da relegare solo all’estate? Accostato al mattone dà origine a una combo semplicemente perfetta per la stagione fredda. A fare la differenza sono i dettagli: osate con un accessorio animalier o un gioiello importante.





Gonna midi asimmetrica ALTEA, cardigan in lana effetto fluffy PROENZA SCHOULER, chocker in oro rosa con diamanti ANITA KO, stivaletti pitonati con tacco a spillo GIANVITO ROSSI.

Credits: farfetch.com, net-a-porter.com







Camicia color mattone + pantaloni blu



Tra i must del guardaroba non può mancare una camicia color mattone. Sceglietela in seta o raso e indossatela con paio di pantaloni maschili blu per ottenere un office look d’effetto. Il tocco in più? Una borsa a spalla in pelle dalle linee vintage.





Pantaloni con risvolto FENDI, blusa jacquard JOHANNA ORTIZ, borsa a spalla in pelle con morsetto decorativo GUCCI, ballerina a punta in suede JIMMY CHOO.

Credits: matchesfashion.com, modaoperandi.com, net-a-porter.com







Cardigan color mattone + jeans



Un cardigan color mattone è quello che ci vuole per affrontare con stile le giornate più gelide. Utilizzatelo per aggiungere un tocco ricercato alle mise più casual - jeans e t-shirt in primis - ma tenetelo a portata di mano anche nelle occasioni formali: sarà un degno sostituto della giacca sotto il cappotto.





Jeans a vita alta J BRAND, cardigan a portafoglio DANIELAPI, T-shirt in jersey di cotone ACNE STUDIOS, sneaker con inserti in suede ADIDAS.

Credits: mytheresa.com, farfetch.com, adidas.it