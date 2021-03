Una gallery ad hoc dove troverete tutti i modelli di cintura da avere quest’anno!

Più di ogni altro accessorio, la cintura definisce lo stile del look che stiamo indossando e il messaggio fashion che vogliamo tramettere.

Ma si fa presto a dire cintura, perché l’universo che c’è dietro è infinito e variegato, il che rende la scelta dell'accessorio giusto sempre più difficile.

Abbiamo analizzato per voi i trend 2021, che impongono modelli ben precisi da cui non possiamo prescindere se volgiamo davvero essere in linea con le mode.

Che ne dite di studiare un po’ gli stili che più andranno nei mesi avvenire con questo speciale? Allacciamo le cinture e iniziamo!

Cinture 2021: chain

Sottili e metalliche, le cinture a catena sono un vero passe-partout che si può allacciare a qualsiasi lunghezza. Quest'anno le vedremo come non mai su abiti, camicie e anche utilizzate come body chain, un sensuale gioiello per il corpo da mettere su un costume da bagno, per esempio.

(Credits: The Attico)

La proposta in catena sottile di The Attico sembra proprio una creazione di body jewellery che abbraccia i fianchi come una collana.

(Credits: Versace)

La maxi chain Versace ha la testa di medusa ed è verniciata in baby pink.

(Credits: Gucci)

La proposta Gucci è laccata nei colori della casa ed ha maglie retrò, tanto da sembrare un accessorio 100% vintage.

Cinture 2021: corset

La cintura corsetto è alta e imponente, un accessorio che diventa parte integrante dell'outfit. Scegliete la vostra preferita tra le nostre preferite.

(Credits: Loewe)

La cintura bustier di Loewe è un'opera d'arte che svolterà i vostri power outfit.

(Credits: Dior)

Tocco Safari sulla cintura in cuoio con doppio morsetto di Dior. Un oggetto che ha sfilato in passerella abbinato su gonne, abiti e pantaloni.

(Credits: Gabriela Hearst)

Sempre sulla falsa riga del modello di Dior c'è la proposta in vegan leather nera con dettagli silver di Gabriela Hearst. Bella!

(Credits: Valentino)

La proposta di Valentino è super estiva grazie al corpo in rafia intrecciata con inserto di fibbia in pelle e morsetto logo.

Cinture 2021: pocket

Altro trend tormentone in fatto di cinture è senz'altro la belt accessoriata con mini bag e taschine multi uso.

(Credits: Jacquemus)

La cintura con pocket in pelle croc bianca di Jacquemus sembra quasi un marsupio.

(Credits: Chanel)

(Quasi) sold out in tutti i negozi, la cintura con catena e mini borsetta in metallo di Chanel è una vera chicca.

(Credits: Louis Vuitton)

Multi pocket la cintura logo di Louis Vuitton in pieno stile esploratrice.

Cinture 2021: timeless

Le cinture classiche hanno il vantaggio di entrare in tutti i passanti e stare bene su qualsiasi outfit.

(Credits: Bottega Veneta)

Classica e old style, la cintura fatta di perline in legno multicolore di Bottega Veneta è una delle protagoniste di collezione.

(Credits: Tory Burch)

La belt Tory Burch è in nappa bianca con fibbia logo, un vero evergreen del brand.

(Credits: Mango)

La cintura sottile e minimal di Mango è un modello da giorno che si presta a tanti usi, per questo dovete averla in armadio.

(Credits: YSL)

Questa semplice cintura Saint Laurent è protagonista della campagna pubblicitaria con Kate Moss ed è un must have da mettere su tutto, letteralmente.

(Credits: Sisley)

Sleek e fluo, la proposta di Sisley ha un animo minimal ma sa come farsi notare al momento giusto.

(Credits: Roger Vivier)

La classica broche in cristalli di Roger Vivier, questa volta sulla cintura elegante in raso, un accessorio intramontabile.

Cinture 2021: wild west

Le cinture texane in cuoio sono un evergreen per tutte le stagioni ma d'estate danno il meglio di sé abbinate a maxi abiti e denim.

(Credits: Etro)

Di sua natura gipsy chic, Etro realizza sempre cinture dal sapore wild in cuoio come questa nera intrecciata.

(Credits: Isabel Marant)

Anche Isabel Marant realizza cinture boho-western come questa knot in cuoio bianco con borchiette.