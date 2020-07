Fresche e super chic, le ciabattine sono un alleato fashion da non sottovalutare, sia al mare che in città: ecco i modelli da scegliere quest'anno

C'erano una volta le ciabattine. Parliamo di quel modello di calzatura relegato esclusivamente al tragitto verso la spiaggia, che ci ricordavamo di acquistare poco prima di partire per il mare (o in alcuni casi appena arrivate nella località estiva prescelta!). Ecco, dimenticatevi di loro.

Sì, perché ora le ciabattine, o slide sandals, hanno decisamente cambiato stile e si meritano molto di più che essere etichettate SOLO come calzatura "da vacanza". Esistono infatti delle varianti talmente chic che non sfruttarle anche in città sarebbe un vero peccato, credete a noi.

Del resto per loro natura sono così fresche e pratiche (s'infilano in un attimo), che sfoggiarle per tutta l'estate ovunque voi siate è già una bella comodità di suo. Se poi sono anche bellissime (e le versioni che vi proponiamo oggi lo sono davvero!), non avete proprio più scuse per astenervi dal collezionarle tutte.

Con fascetta in pelle imbottita (alias il modello top dell'estate 2020) o munite di strass e gemme luccicanti, con logo metallizzato in bella vista o con fiocchetti bon ton, in pelle o in rafia: la scelta non sarà affatto facile, sappiatelo!

