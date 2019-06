Dai modelli più easy, in pelle o rafia, a quelli più eleganti, tempestati di perline e paillettes: ecco una selezione di ciabattine estive di cui vi innamorerete a prima vista!



Per anni le abbiamo indossate solo in spiaggia, o al massimo in città per sbrigare qualche veloce commissione nelle giornate più calde.

Ma da qualche stagione le ciabattine si stanno prendendo la loro rivincita e oramai sono uno dei pezzi cult del guardaroba estivo, al pari di qualsiasi altro paio di sandali e sandaletti.





Sdoganate persino nelle occasioni più eleganti, da calzature di "serie B" le ciabattine si sono trasformate in un vero e proprio must have e sono ora la nuova fashion obsession dell’estate.

A tinta unita o stampate; in pelle, rafia o satin; dalle linee pulite o in versione luxury, arricchite con nodi, fiocchetti, perline e paillettes: le ciabattine saranno le vostre partner in crime in ogni circostanza e, qualunque siano i vostri modelli preferiti, vi conviene metterle sin da subito in cima alle vostre wishlist.

Su quali indirizzarsi in questa stagione? Ecco una selezione di proposte super chic da sfoggiare da qui fino a settembre!

ALEXANDRE BIRMAN Ciabattine flat in pelle bianca

Credits: modaoperandi.com









LOEFFLER RANDALL Ciabattine a righe con maxi fiocco

Credits: modaoperandi.com









JIMMY CHOO Ciabattine rosse in satin

Credits: modaoperandi.com









MANGO Ciabattine incrociate in rafia

Credits: shop.mango.com









GIOSEPPO Ciabattine rasoterra giallo senape

Credits: gioseppo.com





SOPHIA WEBSTER Ciabattine dai riflessi metallizzati con il fiocco

Credits: farfetch.com













LELLA BALDI Ciabattine rasoterra in pelle bianca

Credits: lellabaldi.com





AQUAZZURA Ciabattine rasoterra a stampa geometrica

Credits: farfetch.com









SAINT LAURENT Ciabattine in pelle marrone

Credits: mytheresa.com









VERONICA BEARD Ciabattine con i nodi dai riflessi laminati

Credits: modaoperandi.com









CLERGERIE Ciabattine in pelle bianca

Credits: farfetch.com









MIU MIU Ciabattine incrociate glitterate

Credits: mytheresa.com









MANOLO BLAHNIK Ciabatte bicolor con punta tonda

Credits: farfetch.com









CHIE MIHARA Ciabattine flat gialle con maxi fiocco

Credits: chiemihara.com





N°21 Ciabattine metallizzate decorate con paillettes

Credits: farfetch.com